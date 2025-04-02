Біткоїн зростає на тлі обережності ринку через мита Трампа та очікувані дані щодо інфляції

Біткоїн додав 1,3% і досяг $98 435 через нові торговельні тарифи США та очікування даних щодо інфляції. Більшість альткоїнів також зросли, з Cardano на чолі, що показав стрибок на 15,5%.