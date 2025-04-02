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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18028 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128299 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124621 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123543 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126990 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189754 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76702 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Біткоїн стабільний, але інші криптовалюти падають через мита Трампа

Біткоїн стабілізувався на тлі очікування нових мит від Трампа, але більшість інших криптовалют, таких як XRP, Solana, Cardano та Polygon, втратили у ціні.

Новини Світу • 2 квітня, 07:50 • 8003 перегляди

Криптобум серед чиновників: кількість декларацій з криптовалютою зросла у 2.2 раза

У 2024 році українські чиновники подали понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою, що в 2,2 раза більше, ніж до великої війни. Найбільше криптовалюту декларують представники силових структур.

Політика • 2 квітня, 06:29 • 19185 перегляди

США ризикують втратити економічну перевагу долара через біткоїн - BlackRock

Гендиректор BlackRock Ларрі Фінк попередив, що США можуть втратити перевагу долара перед біткоїном, якщо не контролюватимуть держборг. Токенізовані фонди будуть популярні, як ETF.

Економіка • 1 квітня, 07:00 • 30497 перегляди

Білий дім не виключив використання золотих резервів для покупки біткоїнів

Високопоставлений чиновник Білого дому натякнув на можливість використання золотих запасів США для придбання більшої кількості біткоїнів. Ініціатива може стати нейтральною для бюджету.

Економіка • 26 березня, 15:02 • 24259 перегляди

росія використовує Bitcoin та USDT для зовнішньої торгівлі нафтою

російські компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin та USDT, для обходу санкцій у зовнішній торгівлі нафтою з Китаєм та Індією. Криптовалюта допомагає конвертувати юані та рупії в рублі.

Економіка • 14 березня, 11:38 • 12202 перегляди

Telegram Wallet впроваджує функції торгівлі, прибутковості та розширює пропозицію криптовалют

Telegram Wallet розширює можливості, дозволяючи купувати, продавати та зберігати криптовалюту без депозитів. Гаманець підтримує Toncoin, Bitcoin, USDT та Notcoin.

Економіка • 13 березня, 14:16 • 16040 перегляди
Ексклюзив

Легалізація криптовалюти дозволить отримати додаткове джерело наповнення держбюджету - економіст

Економіст Андрій Новак вважає, що легалізація криптовалют в Україні може стати додатковим джерелом наповнення бюджету. Експерти вказують на правову невизначеність та відсутність захисту прав у цій сфері.

Економіка • 13 березня, 13:40 • 126330 перегляди

MGX з Абу-Дабі вклала в Binance $2 млрд криптоінвестицій

Інвестиційна група MGX з Абу-Дабі вклала 2 млрд доларів у Binance. Угода зміцнить позиції Binance в ОАЕ, де у компанії близько 1000 співробітників.

Економіка • 13 березня, 06:47 • 15597 перегляди

Bitcoin падає нижче $80 000: що відбувається на крипторинку після заяв Трампа

Bitcoin впав на 2,4% до $80 289 після оголошення Трампом національного криптовалютного запасу. Інші криптовалюти також демонструють падіння, включаючи ETH, XRP, Solana та Cardano.

Економіка • 11 березня, 09:48 • 18732 перегляди

Біткоїн обвалився після рішення Трампа про створення криптовалютного резерву

Біткоїн впав на 11% до $82,300 після оголошення Трампом створення національного резерву криптовалют. Ethereum, Solana та інші криптовалюти також зазнали значних втрат на тлі нових торгових мит.

Економіка • 10 березня, 09:12 • 19102 перегляди

Ринок криптовалют падає, незважаючи на створений у США резерв біткоїнів

Указ Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів з конфіскованих активів розчарував інвесторів. BTC впав до $84 717, а основні альткоїни втратили від 3.4% до 7.8% вартості.

Економіка • 7 березня, 14:26 • 29808 перегляди

Трамп створює стратегічний резерв біткоїнів

Президент США підписав указ про створення резерву біткоїнів з конфіскованої криптовалюти. Біткоїни зберігатимуться як "цифрове золото" у фінансових резервах країни.

Новини Світу • 7 березня, 04:52 • 24459 перегляди

Біткоїн перевищив $90 тис. після рішення Трампа щодо автомобільних мит

Криптовалютний ринок зростає після відстрочення Трампом введення мит на автомобілі з Канади та Мексики. Біткоїн подорожчав на 3,7% за добу, а акції криптокомпаній також показують значне зростання.

Економіка • 6 березня, 08:52 • 12064 перегляди

Біткойн досяг $87 тис. на фоні очікувань щодо митної політики Трампа

Біткойн зріс на 3,4% до $87,103 після різких коливань цього тижня. Зростання відбулося на тлі сподівань щодо зниження торговельних тарифів Трампом, хоча президент США не розкрив деталей своїх криптовалютних планів.

Економіка • 5 березня, 07:53 • 19939 перегляди

Трамп оголосив про створення Стратегічного крипторезерву США

Дональд Трамп анонсував включення Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana та Cardano до нового Стратегічного крипторезерву США. Після заяви курси згаданих криптовалют показали значне зростання - від 10% до 63%.

Економіка • 2 березня, 22:19 • 47042 перегляди

Ціни на нафту впали: в чому проблема

Ціни на нафту Brent та WTI знижуються через економічну невизначеність та нові тарифні загрози США. ОПЕК+ розглядає можливість зміни обсягів видобутку на тлі скасування ліцензії Chevron у Венесуелі.

Економіка • 28 лютого, 10:17 • 110336 перегляди

Комісія з цінних паперів США заявляє, що мемкоїни не є фінансовими цінними паперами

SEC оголосила, що мемкоїни не вважаються цінними паперами через відсутність генерації доходу. Комісія класифікує їх як предмети колекціонування, що використовуються для розваг та соціальної взаємодії.

Новини Світу • 28 лютого, 09:19 • 22902 перегляди

Біткоїн впав на 21% після виборів Трампа: скільки втратив ринок

Біткоїн впав на 21% від піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася на $1 трлн. Інвестори розчаровані відсутністю чіткої криптовалютної політики Трампа та загрозою нових мит.

Економіка • 28 лютого, 07:54 • 30869 перегляди

Неймовірне пограбування на криптобіржі Bybit: мільярди були вкрадені через злом безпечного гаманця - експертиза

Криптобіржа Bybit опублікувала результати експертизи злому на суму 1,46 млрд доларів. ФБР підтвердило причетність північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group до атаки через скомпрометований Safe-гаманець.

Новини Світу • 27 лютого, 07:53 • 27453 перегляди

Біткоїн обвалився до 6-тижневого мінімуму: яка причина

Біткоїн досяг 6-тижневого мінімуму через заяву Трампа про нові тарифи та хакерську атаку на біржу Bybit з втратою $1,5 млрд. Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, включаючи Ethereum, XRP та інші альткоїни.

Економіка • 25 лютого, 08:36 • 30837 перегляди

Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара

Спотове золото подорожчало на 0,5% до $2912,81 за унцію на азіатських торгах у вівторок. Зростання відбувається на тлі невизначеності щодо торговельних тарифів і процентних ставок США.

Економіка • 18 лютого, 07:47 • 28133 перегляди

Як захистити свою SIM-карту та фінансові дані: важливі поради проти дій шахраїв

Кіберполіція попереджає про небезпеку перевипуску SIM-карт без відома власника. Надано 6 порад щодо захисту від шахрайських схем, включаючи заборону віддаленого перевипуску та використання окремого номера для фінансових операцій.

Технології • 17 лютого, 15:41 • 37576 перегляди

Trustee Plus готує проривне оновлення та відкриє нову епоху в цифрових фінансах

5 березня 2025 року Trustee Plus представить оновлену версію криптогаманця з революційним функціоналом. Компанія вже запустила тестування з фокус-групою та створила спеціальний веб-ресурс для майбутнього релізу.

Новини Бізнесу • 14 лютого, 16:57 • 52957 перегляди

Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордних максимумів

Спотове золото зросло на 0,5% до $2,918. 70 за унцію на азійських торгах, наближаючись до рекордного максимуму. Зростання відбулося на тлі ослаблення долара та нових торговельних мит від Трампа.

Економіка • 13 лютого, 13:39 • 38321 перегляди
Ексклюзив

Україна готується легалізувати криптовалюту: що зміниться для бізнесу та громадян

Законопроект про легалізацію криптовалюти в Україні готовий до розгляду у Верховній Раді. Документ базується на європейських нормах MiCA та передбачає створення прозорого ринку віртуальних активів.

Суспільство • 11 лютого, 15:29 • 129892 перегляди

Британець планує купити сміттєзвалище, щоб знайти біткоїни на $31 млрд

Джеймс Хауеллс розглядає можливість придбання сміттєзвалища в Ньюпорті, де знаходиться його жорсткий диск з 8000 біткоїнами. Після програшу в суді це єдиний спосіб отримати доступ до криптовалюти вартістю 31 млрд грн.

Новини Світу • 11 лютого, 12:07 • 30246 перегляди

Біткоїн зростає на тлі обережності ринку через мита Трампа та очікувані дані щодо інфляції

Біткоїн додав 1,3% і досяг $98 435 через нові торговельні тарифи США та очікування даних щодо інфляції. Більшість альткоїнів також зросли, з Cardano на чолі, що показав стрибок на 15,5%.

Економіка • 11 лютого, 11:38 • 31604 перегляди

Золото зросло на 63% за рік та знову оновило історичний максимум - Reuters

Золото досягло історичного максимуму в $2942 за унцію на тлі змін у торговельній політиці США. Зростання відбулося через купівлі центробанків та пошук інвесторами "безпечної гавані".

Економіка • 11 лютого, 09:11 • 26930 перегляди

Біткоїн відновлюється після падіння, але залишається під тиском економічної нестабільності

Біткоїн зріс на 1,3% після падіння, досягнувши $97 873, на тлі очікування нових даних щодо інфляції в США. Strategy придбала додаткові 7 633 BTC за $742,4 млн, збільшивши свої активи до 478 740 BTC.

Економіка • 10 лютого, 15:38 • 29461 перегляди

Біткоїн падає другий тиждень поспіль на тлі глобальної нестабільності

Біткоїн знизився на 1,6% до $96 723,5 на тлі заяви Трампа про нові тарифи та глобальної нестабільності. Альткоїни зазнали ще більших втрат: Ефір впав на 5,4%, XRP - на 7,1%.

Економіка • 7 лютого, 08:06 • 27509 перегляди