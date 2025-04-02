Біткоїн стабілізувався на тлі очікування нових мит від Трампа, але більшість інших криптовалют, таких як XRP, Solana, Cardano та Polygon, втратили у ціні.
У 2024 році українські чиновники подали понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою, що в 2,2 раза більше, ніж до великої війни. Найбільше криптовалюту декларують представники силових структур.
Гендиректор BlackRock Ларрі Фінк попередив, що США можуть втратити перевагу долара перед біткоїном, якщо не контролюватимуть держборг. Токенізовані фонди будуть популярні, як ETF.
Високопоставлений чиновник Білого дому натякнув на можливість використання золотих запасів США для придбання більшої кількості біткоїнів. Ініціатива може стати нейтральною для бюджету.
російські компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin та USDT, для обходу санкцій у зовнішній торгівлі нафтою з Китаєм та Індією. Криптовалюта допомагає конвертувати юані та рупії в рублі.
Telegram Wallet розширює можливості, дозволяючи купувати, продавати та зберігати криптовалюту без депозитів. Гаманець підтримує Toncoin, Bitcoin, USDT та Notcoin.
Економіст Андрій Новак вважає, що легалізація криптовалют в Україні може стати додатковим джерелом наповнення бюджету. Експерти вказують на правову невизначеність та відсутність захисту прав у цій сфері.
Інвестиційна група MGX з Абу-Дабі вклала 2 млрд доларів у Binance. Угода зміцнить позиції Binance в ОАЕ, де у компанії близько 1000 співробітників.
Bitcoin впав на 2,4% до $80 289 після оголошення Трампом національного криптовалютного запасу. Інші криптовалюти також демонструють падіння, включаючи ETH, XRP, Solana та Cardano.
Біткоїн впав на 11% до $82,300 після оголошення Трампом створення національного резерву криптовалют. Ethereum, Solana та інші криптовалюти також зазнали значних втрат на тлі нових торгових мит.
Указ Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів з конфіскованих активів розчарував інвесторів. BTC впав до $84 717, а основні альткоїни втратили від 3.4% до 7.8% вартості.
Президент США підписав указ про створення резерву біткоїнів з конфіскованої криптовалюти. Біткоїни зберігатимуться як "цифрове золото" у фінансових резервах країни.
Криптовалютний ринок зростає після відстрочення Трампом введення мит на автомобілі з Канади та Мексики. Біткоїн подорожчав на 3,7% за добу, а акції криптокомпаній також показують значне зростання.
Біткойн зріс на 3,4% до $87,103 після різких коливань цього тижня. Зростання відбулося на тлі сподівань щодо зниження торговельних тарифів Трампом, хоча президент США не розкрив деталей своїх криптовалютних планів.
Дональд Трамп анонсував включення Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana та Cardano до нового Стратегічного крипторезерву США. Після заяви курси згаданих криптовалют показали значне зростання - від 10% до 63%.
Ціни на нафту Brent та WTI знижуються через економічну невизначеність та нові тарифні загрози США. ОПЕК+ розглядає можливість зміни обсягів видобутку на тлі скасування ліцензії Chevron у Венесуелі.
SEC оголосила, що мемкоїни не вважаються цінними паперами через відсутність генерації доходу. Комісія класифікує їх як предмети колекціонування, що використовуються для розваг та соціальної взаємодії.
Біткоїн впав на 21% від піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася на $1 трлн. Інвестори розчаровані відсутністю чіткої криптовалютної політики Трампа та загрозою нових мит.
Криптобіржа Bybit опублікувала результати експертизи злому на суму 1,46 млрд доларів. ФБР підтвердило причетність північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group до атаки через скомпрометований Safe-гаманець.
Біткоїн досяг 6-тижневого мінімуму через заяву Трампа про нові тарифи та хакерську атаку на біржу Bybit з втратою $1,5 млрд. Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, включаючи Ethereum, XRP та інші альткоїни.
Спотове золото подорожчало на 0,5% до $2912,81 за унцію на азіатських торгах у вівторок. Зростання відбувається на тлі невизначеності щодо торговельних тарифів і процентних ставок США.
Кіберполіція попереджає про небезпеку перевипуску SIM-карт без відома власника. Надано 6 порад щодо захисту від шахрайських схем, включаючи заборону віддаленого перевипуску та використання окремого номера для фінансових операцій.
5 березня 2025 року Trustee Plus представить оновлену версію криптогаманця з революційним функціоналом. Компанія вже запустила тестування з фокус-групою та створила спеціальний веб-ресурс для майбутнього релізу.
Спотове золото зросло на 0,5% до $2,918. 70 за унцію на азійських торгах, наближаючись до рекордного максимуму. Зростання відбулося на тлі ослаблення долара та нових торговельних мит від Трампа.
Законопроект про легалізацію криптовалюти в Україні готовий до розгляду у Верховній Раді. Документ базується на європейських нормах MiCA та передбачає створення прозорого ринку віртуальних активів.
Джеймс Хауеллс розглядає можливість придбання сміттєзвалища в Ньюпорті, де знаходиться його жорсткий диск з 8000 біткоїнами. Після програшу в суді це єдиний спосіб отримати доступ до криптовалюти вартістю 31 млрд грн.
Біткоїн додав 1,3% і досяг $98 435 через нові торговельні тарифи США та очікування даних щодо інфляції. Більшість альткоїнів також зросли, з Cardano на чолі, що показав стрибок на 15,5%.
Золото досягло історичного максимуму в $2942 за унцію на тлі змін у торговельній політиці США. Зростання відбулося через купівлі центробанків та пошук інвесторами "безпечної гавані".
Біткоїн зріс на 1,3% після падіння, досягнувши $97 873, на тлі очікування нових даних щодо інфляції в США. Strategy придбала додаткові 7 633 BTC за $742,4 млн, збільшивши свої активи до 478 740 BTC.
Біткоїн знизився на 1,6% до $96 723,5 на тлі заяви Трампа про нові тарифи та глобальної нестабільності. Альткоїни зазнали ще більших втрат: Ефір впав на 5,4%, XRP - на 7,1%.