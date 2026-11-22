Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс спростував повідомлення про нібито причетність його країни до атаки безпілотників на Калінінградську область рф. Заява пролунала після того, як російська влада повідомила про підозрілий об'єкт, який начебто рухався з боку литовської території. Про це глава МЗС Литви написав у соцмережі X, пише УНН.

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Будріс наголосив, що Литва ніколи не дозволяла використовувати свій повітряний простір для ударів по території росії.

Литовська Республіка ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для завдання ударів по об'єктах на території рф – заявив міністр.

Він також назвав неправдивими повідомлення, які поширюються в соціальних мережах щодо участі Литви в атаці.

Що відбувалося у Калінінградській області

Увечері 21 листопада в Калінінграді та області вперше пролунали сирени повітряної тривоги.

Губернатор регіону олексій беспрозванних заявив про оголошення безпілотної небезпеки в Німанському районі через підозрілий об'єкт, який нібито наближався з боку Литви.

За його словами, після перевірки російські служби не виявили загрози.

Водночас очевидці публікували відео ймовірної роботи протиповітряної оборони над Балтійськом на заході Калінінградської області.

калінінградську область рф уперше атакували безпілотники – під ударом могла опинитися база Балтійського флоту