Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис опроверг сообщения о якобы причастности его страны к атаке беспилотников на Калининградскую область рф. Заявление прозвучало после того, как российские власти сообщили о подозрительном объекте, который якобы двигался со стороны литовской территории. Об этом глава МИД Литвы написал в соцсети X, сообщает УНН.

Детали

Будрис подчеркнул, что Литва никогда не разрешала использовать свое воздушное пространство для ударов по территории России.

Литовская Республика никогда не предоставляла разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов по объектам на территории рф – заявил министр.

Он также назвал ложными сообщения, распространяемые в социальных сетях, об участии Литвы в атаке.

Что происходило в Калининградской области

Вечером 21 ноября в Калининграде и области впервые прозвучали сирены воздушной тревоги.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил об объявлении беспилотной опасности в Неманском районе из-за подозрительного объекта, который якобы приближался со стороны Литвы.

По его словам, после проверки российские службы не обнаружили угрозы.

В то же время очевидцы публиковали видео предположительной работы противовоздушной обороны над Балтийском на западе Калининградской области.

Калининградскую область РФ впервые атаковали беспилотники — под ударом могла оказаться база Балтийского флота