Известный американский телеведущий попал в больницу и попросил поклонников молиться за него
Киев • УНН
Телеведущий Ник Кэннон опубликовал фото с больничной койки и попросил молиться за него. Причину госпитализации он не уточнил.
Американский телеведущий, актер и музыкант Ник Кэннон оказался в больнице на фоне длительной борьбы с аутоиммунным заболеванием — волчанкой. 46-летняя звезда шоу "The Masked Singer" опубликовал фотографию с больничной койки и обратился к поклонникам с просьбой молиться за него. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
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20 ноября Кэннон разместил в Instagram снимок, на котором лежит на больничной койке в медицинской маске.
Этот мир точно может многое из тебя вытянуть! Молитесь за меня все
Волчанку у Кэннона диагностировали еще в 2012 году. С тех пор он неоднократно рассказывал о трудностях жизни с хроническим заболеванием.
Как болезнь изменила жизнь телеведущего
Ранее Кэннон признавался, что диагноз заставил его кардинально пересмотреть свой образ жизни.
По словам артиста, теперь он уделяет особое внимание питанию, отдыху и физическим нагрузкам.
Я тренируюсь, чтобы выжить. Это вызов, но я создан для этого
Телеведущий также неоднократно благодарил бывшую жену Мэрайю Кэри за поддержку в первые месяцы борьбы с заболеванием.
По словам Кэннона, именно ее настойчивость и помощь врачам сыграли важную роль в его выздоровлении после первых серьезных осложнений.
В настоящее время артист не уточнил причину последней госпитализации и не сообщил, когда планирует покинуть больницу.
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