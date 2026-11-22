Американский телеведущий, актер и музыкант Ник Кэннон оказался в больнице на фоне длительной борьбы с аутоиммунным заболеванием — волчанкой. 46-летняя звезда шоу "The Masked Singer" опубликовал фотографию с больничной койки и обратился к поклонникам с просьбой молиться за него. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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20 ноября Кэннон разместил в Instagram снимок, на котором лежит на больничной койке в медицинской маске.

Этот мир точно может многое из тебя вытянуть! Молитесь за меня все — написал телеведущий, добавив хештег #LupusWarrior.

Волчанку у Кэннона диагностировали еще в 2012 году. С тех пор он неоднократно рассказывал о трудностях жизни с хроническим заболеванием.

Как болезнь изменила жизнь телеведущего

Ранее Кэннон признавался, что диагноз заставил его кардинально пересмотреть свой образ жизни.

По словам артиста, теперь он уделяет особое внимание питанию, отдыху и физическим нагрузкам.

Я тренируюсь, чтобы выжить. Это вызов, но я создан для этого — рассказывал он.

Телеведущий также неоднократно благодарил бывшую жену Мэрайю Кэри за поддержку в первые месяцы борьбы с заболеванием.

По словам Кэннона, именно ее настойчивость и помощь врачам сыграли важную роль в его выздоровлении после первых серьезных осложнений.

В настоящее время артист не уточнил причину последней госпитализации и не сообщил, когда планирует покинуть больницу.

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