Американський телеведучий, актор і музикант Нік Кеннон опинився в лікарні на тлі тривалої боротьби з аутоімунним захворюванням – вовчаком. 46-річна зірка шоу "The Masked Singer" опублікував фотографію з лікарняного ліжка та звернувся до шанувальників із проханням молитися за нього. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

20 листопада Кеннон розмістив в Instagram знімок, на якому лежить у лікарняному ліжку в медичній масці.

Цей світ точно може багато з тебе витягнути! Моліться за мене всі – написав телеведучий, додавши хештег #LupusWarrior.

Вовчак у Кеннона діагностували ще у 2012 році. Відтоді він неодноразово розповідав про труднощі життя з хронічним захворюванням.

Як хвороба змінила життя телеведучого

Раніше Кеннон зізнавався, що діагноз змусив його кардинально переглянути спосіб життя.

За словами артиста, тепер він приділяє особливу увагу харчуванню, відпочинку та фізичним навантаженням.

Я тренуюся, щоб вижити. Це виклик, але я створений для цього – розповідав він.

Телеведучий також неодноразово дякував колишній дружині Мераї Кері за підтримку під час перших місяців боротьби із захворюванням.

За словами Кеннона, саме її наполегливість і допомога лікарям відіграли важливу роль у його одужанні після перших серйозних ускладнень.

Наразі артист не уточнив причину останньої госпіталізації та не повідомив, коли планує залишити лікарню.

Помер Паоло Булгарі, який перетворив сімейну ювелірну справу на світовий бренд