Російське судно Sparta II, яке зазнало удару українських безпілотників у територіальних водах РФ, втратило керування та зайшло у територіальні води Фінляндії. На борту триває пожежа, яку поки не вдається взяти під контроль. Про це повідомив Yle командувач Прикордонної охорони Фінляндії Ілля Ільїн, пише УНН.

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За його словами, після втрати керування судно почало дрейфувати у бік фінських територіальних вод. У зв’язку з цим відповідальність за проведення морської рятувальної операції перейшла до Фінляндії.

Факт у тому, що пожежу досі не вдалося взяти під контроль, тому не виключено, що там ще можуть статися вибухи. Якщо пожежа тривалий час триватиме без контролю, судно навіть може затонути - зазначив Ільїн.

Наразі судно перебуває приблизно на широті міста Ловійса. Навколо нього встановили зону обмеження руху для забезпечення безпеки. За даними фінської сторони, ситуація не становить загрози для судноплавства чи людей.

Ільїн пояснив, що екіпаж судна самостійно відповідає за гасіння пожежі, тоді як Прикордонна охорона Фінляндії координує рятувальну операцію.

За словами представника прикордонної служби, головним пріоритетом зараз є порятунок людей, а після цього — запобігання можливій шкоді довкіллю. Поки невідомо, чи доправлять екіпаж до Фінляндії, чи відбуксирують судно до одного з фінських портів.

Що відомо про вантаж судна

Sparta II перебуває під санкціями та належить до сфери управління Міністерства оборони Росії. Водночас фінська Прикордонна охорона наразі не може підтвердити, який саме вантаж перевозить судно.

Це контейнеровоз, про який відомо, що він має зв’язки зі збройними силами росії. Можливо, на борту є військове обладнання, але наразі підтвердити це неможливо - сказав Ільїн.

Він також додав, що в разі доправлення судна до Фінляндії його вантаж можуть оглянути, якщо для цього будуть підстави.

Водночас наразі жодного рішення про буксирування Sparta II до фінського порту не ухвалено.

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