Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що Україна та росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва. За її словами, переговори між сторонами вже тривають, а досягти домовленості можна досить швидко за наявності політичної волі. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на Fox News, пише УНН.

Деталі

Під час спеціального різдвяного ефіру All-American Christmas Tree Lighting Меланію запитали, чого вона найбільше бажає на свята.

Звичайно, миру в усьому світі. Але насамперед я б дуже хотіла нового припинення вогню – відповіла перша леді.

Вона припустила, що домовленості можна досягти ще до Різдва, якщо Україна та росія погодяться на відповідні умови.

Що відомо про можливе перемир'я

Раніше Меланія Трамп долучилася до організації короткострокового припинення вогню в окупованих Олешках на Херсонщині. Воно завершилося на початку листопада.

Заява першої леді пролунала наступного дня після зустрічі Дональда Трампа з путіним у Китаї, яка не принесла конкретних домовленостей щодо завершення війни.

Сам американський президент раніше зізнався, що врегулювання війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував, через, за його словами, "величезну ненависть" між путіним та Зеленським.

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