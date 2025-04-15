Херсонська область

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25949 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155613 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135740 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138668 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134435 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134484 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196290 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77563 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164643 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116954 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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Діти з ТОТ Херсонщини змушені їхати 200 км до лікарні - ЦНС

Окупанти обіцяють лікарню в Мелітополі лише у 2026 році. Зараз хворі діти з ТОТ змушені їхати 200 км, бо на місці немає лікарів та ліків.

Суспільство • 15 квітня, 04:00 • 2364 перегляди

Агресор обстріляв Херсонщину: 3 людини загинули, ще 7 осіб дістали поранення

Внаслідок інтенсивних ворожих атак на Херсонську область за минулу добу загинули 3 людини, ще 7 отримали поранення. Під вогнем опинилися десятки міст і сіл, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Війна • 13 квітня, 05:17 • 3688 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

Через покращення погодних умов на Миколаївщині знято обмеження на рух транспорту, які були введені через снігопад. Напередодні утворився затор на трасі М-14.

Суспільство • 12 квітня, 06:41 • 10139 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна • 11 квітня, 18:41 • 54306 перегляди

Квітневі снігопади паралізували південь: Херсонщина та Миколаївщина потерпають

Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.

Київщина • 11 квітня, 12:59 • 8368 перегляди

Зима посеред весни: прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Погода та довкілля • 11 квітня, 03:54 • 4734 перегляди

В Івано-Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за ногу під час перевірки документів

В Івано-Франківську чоловік вкусив військовослужбовця ТЦК за ногу, коли той намагався перевірити документи. Затриманий виявився мешканцем Херсонщини, який не став на облік.

Кримінал та НП • 10 квітня, 19:28 • 6806 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.

Суспільство • 9 квітня, 20:14 • 29603 перегляди

Генштаб підтвердив знищення пункту управління ворога на Херсонщині: показав кадри

7 квітня 2025 року українські льотчики знищили пункт управління 81-го артполку рф на окупованій Херсонщині. Зруйновано бетонну споруду та ліквідовано до 30 окупантів.

Війна • 9 квітня, 06:39 • 7315 перегляди

У низці областей України зафіксовано активність ворожих дронів

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих ударних БпЛА в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Мешканців закликають до укриттів під час тривог.

Війна • 7 квітня, 19:45 • 10601 перегляди

На Херсонщині окупантам заборонили мобільні телефони через великі втрати - "Атеш"

Російським військовим у Херсонській області заборонили користуватися мобільними телефонами через значні втрати особового складу. Заборона призвела до падіння морального духу окупантів.

Війна • 5 квітня, 18:04 • 12816 перегляди

Вже погодили параметри підтримки: Зеленський заявив, що на підтримку 200 прифронтових громад виділять 2 млрд гривень

Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.

Війна • 4 квітня, 19:53 • 6693 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12771 перегляди

Уряд подвоїв гранти "єРобота" для бізнесу у прифронтових регіонах

Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.

Суспільство • 4 квітня, 11:36 • 8407 перегляди
Ексклюзив

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

У 2024 році найбільше кримінальних правопорушень через пособництво державі-агресору було зафіксовано в Києві, Херсонській та Харківській областях. Загалом обліковано 486 справ.

Війна • 1 квітня, 10:23 • 204022 перегляди

На Херсонщині окупанти тренуються на цивільних FPV-дронами, полюють на дітей - Сили оборони Півдня

В острівній зоні Херсонщини росіяни облаштували центр підготовки операторів FPV-дронів та використовують цивільних, зокрема дітей, для тренувань, полюючи на них.

Війна • 31 березня, 08:00 • 20898 перегляди

На Херсонщині через обстріли рф спалахнули господарча будівля та гараж

30 березня російські війська обстріляли два населені пункти Херсонського району, спричинивши пожежі в господарчій будівлі та гаражі. Вогнеборці запобігли поширенню вогню на житловий будинок.

Війна • 30 березня, 13:10 • 54074 перегляди

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 73 атаки окупантів: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

29 березня на російсько-українському фронті зафіксовано 183 боєзіткнення, на Покровському напрямку ворог 73 рази атакував позиції ЗСУ. За добу ліквідовано 1740 окупантів.

Війна • 29 березня, 06:48 • 23256 перегляди

На Львівщині завершується опалювальний сезон: коли та де ще в Україні відключать тепло

На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.

Суспільство • 26 березня, 15:09 • 31177 перегляди

В українців різне уявлення про те, що можна назвати перемогою у війні – опитування

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 74% українців вірять у перемогу, але уявляють її по-різному: від відновлення кордонів 2014 року до знищення армії рф.

Суспільство • 25 березня, 14:29 • 21837 перегляди

Більшість українців підтримують 30-денне перемир’я, але відкидають поступки рф - опитування

Більшість українців підтримують 30-денне перемир'я, щоб показати небажання рф миру. Водночас, українці категорично проти будь-яких поступок агресору.

Війна • 25 березня, 13:31 • 20659 перегляди

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягування переговорів, щоб окупувати більше українських земель. Кремль сподівається, що Захід змусить Київ віддати росії Херсонську та Запорізьку області.

Війна • 24 березня, 16:27 • 19099 перегляди
Ексклюзив

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.

Війна • 24 березня, 11:09 • 130347 перегляди

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

Українські військові знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах. Знищено плавзасоби, майно та технічні засоби, що унеможливлює бойові дії противника в районі.

Війна • 23 березня, 13:47 • 330570 перегляди

Армія рф тисне на кількох напрямках: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

За минулу добу на фронті відбулося 147 боїв, ворог активно використовував авіацію та дрони-камікадзе. ЗСУ уразили 17 районів зосередження військ РФ.

Війна • 23 березня, 06:44 • 29462 перегляди

Британська розвідка пояснила мету указу путіна щодо "легалізації" українців на окупованих територіях

Указ путіна змушує українців, які не мають російського паспорта, виїхати з окупованих територій до 10 вересня 2025 року. Це частина політики русифікації для знищення української ідентичності.

Війна • 22 березня, 09:59 • 28248 перегляди

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 140 боїв, ворог активно використовував авіацію та дрони-камікадзе. Українські захисники утримують позиції та завдають значних втрат окупантам.

Війна • 22 березня, 06:54 • 68732 перегляди

На Херсонщині росіяни дроном вбили чоловіка на мопеді, ще 4 людей поранили

У Білозерці росіяни атакували з БпЛА літнього чоловіка, який їхав на мопеді. Від скинутої вибухівки чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Війна • 21 березня, 13:56 • 16595 перегляди

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

В ніч на 20 березня 2025 року росія атакувала Україну 171 БпЛА. Українська ППО збила 75 дронів у 12 областях, 63 імітатори — локаційно втрачені. Постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Війна • 20 березня, 06:39 • 109640 перегляди

Війська рф атакували з БПЛА Золоту Балку: загинула жінка

Внаслідок атаки дрона на с. Золота Балка загинула 67-річна жінка. Її 70-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано.

Суспільство • 16 березня, 11:58 • 29003 перегляди