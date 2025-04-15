Херсонська область

Окупанти обіцяють лікарню в Мелітополі лише у 2026 році. Зараз хворі діти з ТОТ змушені їхати 200 км, бо на місці немає лікарів та ліків.
Внаслідок інтенсивних ворожих атак на Херсонську область за минулу добу загинули 3 людини, ще 7 отримали поранення. Під вогнем опинилися десятки міст і сіл, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Через покращення погодних умов на Миколаївщині знято обмеження на рух транспорту, які були введені через снігопад. Напередодні утворився затор на трасі М-14.
Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.
В Івано-Франківську чоловік вкусив військовослужбовця ТЦК за ногу, коли той намагався перевірити документи. Затриманий виявився мешканцем Херсонщини, який не став на облік.
В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.
7 квітня 2025 року українські льотчики знищили пункт управління 81-го артполку рф на окупованій Херсонщині. Зруйновано бетонну споруду та ліквідовано до 30 окупантів.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих ударних БпЛА в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Мешканців закликають до укриттів під час тривог.
Російським військовим у Херсонській області заборонили користуватися мобільними телефонами через значні втрати особового складу. Заборона призвела до падіння морального духу окупантів.
Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.
У 2024 році найбільше кримінальних правопорушень через пособництво державі-агресору було зафіксовано в Києві, Херсонській та Харківській областях. Загалом обліковано 486 справ.
В острівній зоні Херсонщини росіяни облаштували центр підготовки операторів FPV-дронів та використовують цивільних, зокрема дітей, для тренувань, полюючи на них.
30 березня російські війська обстріляли два населені пункти Херсонського району, спричинивши пожежі в господарчій будівлі та гаражі. Вогнеборці запобігли поширенню вогню на житловий будинок.
29 березня на російсько-українському фронті зафіксовано 183 боєзіткнення, на Покровському напрямку ворог 73 рази атакував позиції ЗСУ. За добу ліквідовано 1740 окупантів.
На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.
Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 74% українців вірять у перемогу, але уявляють її по-різному: від відновлення кордонів 2014 року до знищення армії рф.
Більшість українців підтримують 30-денне перемир'я, щоб показати небажання рф миру. Водночас, українці категорично проти будь-яких поступок агресору.
росія прагне затягування переговорів, щоб окупувати більше українських земель. Кремль сподівається, що Захід змусить Київ віддати росії Херсонську та Запорізьку області.
Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.
Українські військові знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах. Знищено плавзасоби, майно та технічні засоби, що унеможливлює бойові дії противника в районі.
За минулу добу на фронті відбулося 147 боїв, ворог активно використовував авіацію та дрони-камікадзе. ЗСУ уразили 17 районів зосередження військ РФ.
Указ путіна змушує українців, які не мають російського паспорта, виїхати з окупованих територій до 10 вересня 2025 року. Це частина політики русифікації для знищення української ідентичності.
Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 140 боїв, ворог активно використовував авіацію та дрони-камікадзе. Українські захисники утримують позиції та завдають значних втрат окупантам.
У Білозерці росіяни атакували з БпЛА літнього чоловіка, який їхав на мопеді. Від скинутої вибухівки чоловік отримав поранення, несумісні з життям.
В ніч на 20 березня 2025 року росія атакувала Україну 171 БпЛА. Українська ППО збила 75 дронів у 12 областях, 63 імітатори — локаційно втрачені. Постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.
Внаслідок атаки дрона на с. Золота Балка загинула 67-річна жінка. Її 70-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано.