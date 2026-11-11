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Атака рф на Україну 11 листопада: у низці регіонів є загиблі і постраждалі, а також проблеми зі світлом

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Унаслідок атак 11 листопада загинули люди на Одещині, Запоріжжі та Донеччині. Пошкоджено критичну інфраструктуру й житлові будинки.

Атака рф на Україну 11 листопада: у низці регіонів є загиблі і постраждалі, а також проблеми зі світлом
Фото: t.me/VadymFilashkin

У ніч та вранці 11 листопада російська армія здійснила чергову атаку по Україні. У низці регіонів є загиблі і постраждалі люди, також є руйнування, зокрема, об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На Одещині загинула 70-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травмами. Лікарі до останнього боролися за її життя, але врятувати її не вдалося. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Водночас начальник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна людина, ще п'ятнадцять - поранені. Упродовж доби окупанти завдали 1107 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що унаслідок атаки російського безпілотника 8 листопада загинув 68-річний житель села Станіслав.

Його колега, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про загибель двох людей, ще 5 отримали поранення. Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 661 людину, у тому числі 53 дитини.

Також росіяни били по об’єктах критичної інфраструктури. За даними начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, на Уманщині пошкоджено один з об’єктів. На ранок частина споживачів ще залишається без електропостачання.

Його колега, начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про 4 постраждалих внаслідок російських атак впродовж минулої доби. Серед них працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини.

Під ударом були об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах. Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та, щонайменше, 20 автівок

- йдеться в дописі.

За даними Харківської обласної прокуратури, 11 листопада близько 03:20 російські військові завдали ракетного удару по Салтівському району м. Харкова. За попередніми даними, застосовано ракету типу "Бандероль".

На території гаражного кооперативу виникла пожежа площею близько 900 м². Пошкоджено 72 гаражі та автомобілі. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в житлових будинках, розташованих неподалік. Жінка зазнала гострої реакції на стрес

 - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо

Після російських атак без електрики залишилися споживачі у восьми областях. На Харківщині діють аварійні відключення, енергетик поранений.

Євген Устименко

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