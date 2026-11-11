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Атака рф на Украину 11 ноября: в ряде регионов есть погибшие и пострадавшие, а также проблемы с электричеством

Киев • УНН

 • 876 просмотра

В результате атак 11 ноября погибли люди в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Атака рф на Украину 11 ноября: в ряде регионов есть погибшие и пострадавшие, а также проблемы с электричеством
Фото: t.me/VadymFilashkin

Ночью и утром 11 ноября российская армия совершила очередную атаку на Украину. В ряде регионов есть погибшие и пострадавшие, также имеются разрушения, в частности объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В Одесской области погибла 70-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В то же время начальник Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки на Запорожье и Запорожский район погиб один человек, еще пятнадцать - ранены. В течение суток оккупанты нанесли 1107 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области.

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате атаки российского беспилотника 8 ноября погиб 68-летний житель села Станислав.

Его коллега, начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил о гибели двух человек, еще 5 получили ранения. Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 661 человек, в том числе 53 ребенка.

Также россияне били по объектам критической инфраструктуры. По данным начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, в Уманском районе поврежден один из объектов. По состоянию на утро часть потребителей все еще остается без электроснабжения.

Его коллега, начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о 4 пострадавших в результате российских атак в течение минувших суток. Среди них - сотрудники национальной полиции, которые прибыли на вызов и попали под повторный удар, когда документировали российские преступления.

Под ударом оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глыбочицкой, Олевской, Звягельской, Олиевской общинах. В результате вражеских атак пострадали жилые дома, частное предприятие и по меньшей мере 20 автомобилей

- говорится в сообщении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 11 ноября около 03:20 российские военные нанесли ракетный удар по Салтовскому району г. Харькова. По предварительным данным, применена ракета типа "Бандероль".

На территории гаражного кооператива возник пожар площадью около 900 м². Повреждены 72 гаража и автомобили. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в расположенных неподалеку жилых домах. Женщина получила острую реакцию на стресс

 - сообщили в прокуратуре.

Напомним

После российских атак без электричества остались потребители в восьми областях. В Харьковской области действуют аварийные отключения, энергетик ранен.

Евгений Устименко

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