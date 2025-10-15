В Одессе рассматривают перенос осенних школьных каникул из-за возможных проблем с электроэнергией и отоплением зимой. Последняя неделя октября будет посвящена повторению материала без контрольных и домашних заданий.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию в Украине и российские удары по энергетической системе. Зеленский подчеркнул важность глобального единства для завершения войны и усиления украинской ПВО перед зимой.
По команде Укрэнерго экстренные отключения света применены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Минэнерго предоставило рекомендации по безопасному использованию электроприборов после возобновления электроснабжения. Соблюдение этих правил поможет снизить риск перегрузки энергосистемы и уберечь приборы от перепадов напряжения.
В Сумах и Сумском районе возникли перебои с распределением электроэнергии. Причиной стали российские обстрелы, о чем сообщило "Сумыоблэнерго".
Экстренные отключения света в Украине вызваны российскими атаками на энергообъекты, что приводит к нестабильной работе новых схем подключения. YASNO призывает ограничивать использование энергоемких приборов в пиковые часы, чтобы избежать отключений.
Группа Нафтогаз сообщила о трех массированных атаках на газовую инфраструктуру Украины за последние семь дней. Враг бил по ТЭЦ, газодобывающим объектам в Харьковской области и критически важным объектам в Сумской и Черниговской областях.
В результате ночных дроновых ударов россиян по энергообъектам обесточены потребители в нескольких областях, в частности на Днепропетровщине. Утренние аварийные отключения света в шести областях отменены, продолжаются восстановительные работы.
В областях Украины, где утром вводили экстренные отключения света, их начали отменять. В частности, аварийные отключения отменены на Днепропетровщине, Кировоградщине, Полтавщине и Запорожской области.
Аварийные отключения электроэнергии расширились на дополнительные области, теперь их не менее шести. Харьковская, Сумская и Запорожская области уже применяют графики аварийных отключений по указанию "Укрэнерго".
Утром 15 октября в ряде областей Украины введены экстренные отключения электроэнергии. В частности, это касается Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей.
Киевводоканал нормализует давление в водопроводной сети после аварии в энергетической сети. Энергетики ликвидировали повреждения, электроснабжение потребителям правого берега уже восстанавливают, а полноценное водоснабжение планируют обеспечить в течение 2-3 часов.
ДТЭК сообщил, что энергетики установили причину аварии в Киеве и планируют восстановить электроснабжение во все дома в ближайшие часы. Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно остается без света из-за повышенной нагрузки на энергосистему.
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом по вопросам финансовой поддержки Украины и репарационных займов. Обсуждались защита украинской энергетики и 19-й пакет санкций против россии.
Потребители правого берега Киева получают воду в режиме пониженного давления из-за перебоев со светом. Энергетики работают над стабилизацией работы и возобновлением предоставления услуг.
В Киеве пропал свет в трех районах, включая центр и Лыбедскую. Метро переходило на резервное питание из-за кратковременного снижения напряжения, но сейчас все станции работают в обычном режиме.
Из-за аварии на высоковольтных линиях в Киеве произошли отключения света в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах. Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.
Премьер-министр Юлия Свириденко с правительственной командой, главой НБУ и представителями Нафтогаза работает в США. Делегация участвует в ежегодных собраниях МВФ и Всемирного банка, обсуждая энергетику, санкции и сотрудничество с США.
На отдельных станциях Киевского метрополитена кратковременно снизилось напряжение из-за перебоев с электроснабжением. Система перешла на резервное питание, и сейчас все станции работают в обычном режиме.
Из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Частично отсутствует электроэнергия в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
После атаки украинских беспилотников на морской нефтяной терминал в Феодосии продолжается масштабный пожар, горят шесть резервуаров. Дымовой шлейф от огня протянулся на 36 км и достиг Керченского полуострова.
ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений света в Киевской области. Ранее Укрэнерго вводило их в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах.
Киевский метрополитен опроверг информацию об отсутствии света на станциях, в частности «Арсенальной» и «Крещатике». Все станции работают без сбоев, а распространенная информация является фейком.
Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. В Запорожской области обесточены только промышленные потребители, на Черниговщине действуют почасовые отключения.
Укрэнерго ввело экстренные отключения света в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах Киевской области. В Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях действуют графики аварийных отключений.
В Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. Продолжительность обесточивания невозможно точно рассчитать, поскольку это аварийная ситуация, вызванная военной агрессией РФ в Украине.
Энергетики проходят тренинги по домедицинской помощи в рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" от проекта FAST и Фонда Андрея Матюхи. Обучение охватит более 1500 энергетиков по всей стране, которые ежедневно рискуют жизнью.
МАГАТЭ призывает Украину и Россию к локальному прекращению огня вокруг Запорожской АЭС. Это необходимо для возобновления внешнего энергоснабжения станции, которая работает на дизельных генераторах с 23 сентября.
Укрпочта запустила сеть собственных почтоматов, которые позволяют получать и отправлять посылки, работая в автономном режиме. До Нового года 100 почтоматов появятся в Киеве и Одессе.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну после того, как подразделения армии присоединились к протестующим. Дипломатический источник сообщил, что Радзуэлина отказывается уходить в отставку, а Франция отрицает помощь в его бегстве.