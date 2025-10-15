МАГАТЭ призывает РФ и Украину прекратить боевые действия возле ЗАЭС для возобновления работы станции в два этапа – АР

МАГАТЭ призывает Украину и Россию к локальному прекращению огня вокруг Запорожской АЭС. Это необходимо для возобновления внешнего энергоснабжения станции, которая работает на дизельных генераторах с 23 сентября.