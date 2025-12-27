В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго

$41.930.00
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto
06:01 • 10168 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 21091 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 52011 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 36292 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 40721 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 54041 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28825 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22571 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20064 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
публикации
Эксклюзивы
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно26 декабря, 23:50
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД02:27
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 54038 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 51581 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Каролин Ливитт
Каш Патель
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Киевская область
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37
Техника
Социальная сеть
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Дія (сервис)

В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В результате атаки РФ в ночь на 27 декабря обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий, как только позволит ситуация с безопасностью.

В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго

В результате атаки РФ в ночь на 27 декабря обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.

Подробности

С ночи продолжается массированный российский удар по энергосистеме Украины. В результате этого – обесточены потребители в г. Киев, Киевской и Черниговской областях. Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий атаки, чтобы восстановить электроснабжение в регионах

- говорится в сообщении.

Напомним

В результате атаки РФ в ночь на 27 декабря без теплоснабжения сейчас почти треть Киева.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина
Киев