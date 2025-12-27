В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго

В результате атаки РФ в ночь на 27 декабря обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.

С ночи продолжается массированный российский удар по энергосистеме Украины. В результате этого – обесточены потребители в г. Киев, Киевской и Черниговской областях. Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий атаки, чтобы восстановить электроснабжение в регионах