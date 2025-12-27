Третина киян залишилася без тепла після атаки рф - Кличко
Київ • УНН
Майже третина Києва залишилася без теплопостачання після атаки ha у ніч на 27 грудня. Електрики немає в частині районів лівого берега, енергетики працюють над відновленням.
Внаслідок атаки рф у ніч на 27 грудня без теплопостачання наразі майже третина Києва. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега. Енергетики працюють над відновленням електропостачання
Нагадаємо
У ніч на 27 грудня Київ зазнав комбінованої атаки РФ, що спричинило пожежі в житлових будинках та на автостоянках у кількох районах міста. Є постраждалі, рятувальники евакуювали 10 осіб з будинку для літніх людей.