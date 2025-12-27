$41.930.00
07:13
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалих
06:01
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Третина киян залишилася без тепла після атаки рф - Кличко

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

Майже третина Києва залишилася без теплопостачання після атаки ha у ніч на 27 грудня. Електрики немає в частині районів лівого берега, енергетики працюють над відновленням.

Третина киян залишилася без тепла після атаки рф - Кличко

Внаслідок атаки рф у ніч на 27 грудня без теплопостачання наразі майже третина Києва. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега. Енергетики працюють над відновленням електропостачання

- повідомив Кличко.

Нагадаємо

У ніч на 27 грудня Київ зазнав комбінованої атаки РФ, що спричинило пожежі в житлових будинках та на автостоянках у кількох районах міста. Є постраждалі, рятувальники евакуювали 10 осіб з будинку для літніх людей.

Павло Башинський

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ