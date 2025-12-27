Численні пожежі та руйнування: перші фото наслідків російської атаки на Київ

У ніч проти 27 грудня Київ зазнав комбінованої атаки рф: у кількох районах міста через удари та падіння уламків дронів виникли пожежі в житлових будинках і на автостоянках, рятувальники ліквідовують наслідки, є постраждалі та евакуйовані мешканці. Про це інформують мер Києва Віталій Кличко, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі - йдеться у дописі ДСНС.

Зокрема, у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано.

В Оболонському районі надійшла інформація про пожежу триповерхового приватного житлового будинку через атаку БпЛА. На місці встановлено загоряння даху та другого поверху будинку. Гасіння триває.

У Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку. Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу на місці.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали - написав Кличко у своєму Telegram.

За його словами, у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.

У Дарницькому районі, поруч з будинком, куди влучив БпЛА, теж пожежа в будинку, на верхніх поверхах - додав мер столиці.

Також був виїзд на виклик щодо пожежі авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги.

"Пожежі не виявлено, зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет "Кинджал".

Також повідомлялося, що у ніч проти 27 грудня армія рф здійснила пуски великої кількості безпілотників по Україні.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок цієї атаки рф на українську столицю постраждали пʼятеро людей.

