Білий дім оприлюднив деталі зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 15881 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 43004 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 31806 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 37518 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 50200 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28085 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22145 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19877 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21603 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Численні пожежі та руйнування: перші фото наслідків російської атаки на Київ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У ніч на 27 грудня Київ зазнав комбінованої атаки РФ, що спричинило пожежі в житлових будинках та на автостоянках у кількох районах міста. Є постраждалі, рятувальники евакуювали 10 осіб з будинку для літніх людей.

Численні пожежі та руйнування: перші фото наслідків російської атаки на Київ

У ніч проти 27 грудня Київ зазнав комбінованої атаки рф: у кількох районах міста через удари та падіння уламків дронів виникли пожежі в житлових будинках і на автостоянках, рятувальники ліквідовують наслідки, є постраждалі та евакуйовані мешканці. Про це інформують мер Києва Віталій Кличко, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі

- йдеться у дописі ДСНС.

Зокрема, у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано.

В Оболонському районі надійшла інформація про пожежу триповерхового приватного житлового будинку через атаку БпЛА. На місці встановлено загоряння даху та другого поверху будинку. Гасіння триває.

У Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

 У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку. Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу на місці.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали

- написав Кличко у своєму Telegram.

За його словами, у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.

У Дарницькому районі, поруч з будинком, куди влучив БпЛА, теж пожежа в будинку, на верхніх поверхах

- додав мер столиці.

Також був виїзд на виклик щодо пожежі авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги.

"Пожежі не виявлено, зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.  

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет "Кинджал".

Також повідомлялося, що у ніч проти 27 грудня армія рф здійснила пуски великої кількості безпілотників по Україні.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок цієї атаки рф на українську столицю постраждали пʼятеро людей.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
Віталій Кличко
МіГ-31
Україна
Київ