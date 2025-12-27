росія випустила велику кількість безпілотників по Україні
Київ • УНН
У ніч проти 27 грудня російська армія здійснила пуски великої кількості безпілотників по Україні. Раніше в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики та зліт МіГ-31К.
У ніч проти 27 грудня російська армія випустила по Україні велику кількість безпілотників. про це інформує УНН з посиланням на Карту повітряних тривог.
Відбулися пуски великої кількості БПЛА. Реагуйте на тривоги вночі
Нагадаємо
Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.
Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет "Кинджал".
Зеленський доручив Генштабу та Міноборони змінити стратегію захисту неба26.12.25, 18:29 • 2624 перегляди