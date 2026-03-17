Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Космос
Київ • УНН
Єврокомісарка Марта Кос повідомила про розширення роботи на всі сфери переговорів. Україна вже отримала повний пакет умов для вступу до Євросоюзу.
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів у процесі вступу України. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє РАР, передає УНН.
Тепер всі шість кластерів неофіційно відкриті. Ми продовжили роботу, яку розпочали у грудні минулого року у Львові. У Львові держави-члени ЄС надали нам рекомендації щодо нового етапу переговорів про правонаступництво в Україні, зосередившись на трьох сферах переговорів. Сьогодні ми продовжуємо цю роботу і поширюємо її на інші три сфери переговорів
Водночас, Кос зазначила, що на технічному рівні робота триває, тоді як у певний момент країнам-членам доведеться відкрити всі кластери, а потім закрити їх.
Україна отримала умови для вступу до ЄС за фінальними трьома кластерами і тепер має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для приєднання до блоку.