Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Космос

Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів у процесі вступу України. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє РАР, передає УНН.

Тепер всі шість кластерів неофіційно відкриті. Ми продовжили роботу, яку розпочали у грудні минулого року у Львові. У Львові держави-члени ЄС надали нам рекомендації щодо нового етапу переговорів про правонаступництво в Україні, зосередившись на трьох сферах переговорів. Сьогодні ми продовжуємо цю роботу і поширюємо її на інші три сфери переговорів