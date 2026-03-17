$44.080.0650.580.09
ukenru
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр

Київ • УНН

 • 4202 перегляди

Брюссель передав Києву вимоги за фінальними трьома кластерами переговорів. Тепер Україна має вичерпний перелік реформ для набуття членства в ЄС.

Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр

Україна отримала умови для вступу до ЄС за фінальними трьома кластерами і тепер має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для приєднання до блоку, повідомила у вівторок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії

- повідомила Свириденко.

З її слів, сьогодні ідеться про кластери 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". А в грудні українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".

"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС", - наголосила Прем'єр.

Свириденко вказала, що "уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС".

Юлія Шрамко

Політика
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Європейський Союз
Брюссель
Україна