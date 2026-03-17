Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
Київ • УНН
Брюссель передав Києву вимоги за фінальними трьома кластерами переговорів. Тепер Україна має вичерпний перелік реформ для набуття членства в ЄС.
Україна отримала умови для вступу до ЄС за фінальними трьома кластерами і тепер має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для приєднання до блоку, повідомила у вівторок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії
З її слів, сьогодні ідеться про кластери 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". А в грудні українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".
"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС", - наголосила Прем'єр.
Свириденко вказала, що "уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС".
