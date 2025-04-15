Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

Генсек НАТО заявив, що винні у злочинах в Бучі мають бути покарані. Але першочергове завдання - завершення війни та встановлення тривалого миру в Україні.