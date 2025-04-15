Петер Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку військових радників в Україну та виділення 40 млрд євро на озброєння. Угорщина виступає проти цих ініціатив та нового пакету санкцій проти Росії.
Уряд України підписав угоди з Європейським інвестиційним банком про виділення 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Також продовжено "транспортний безвіз" з ЄС.
Зустрічі "Рамштайн" працюють, але лідерство Європи може затягнути реалізацію рішень. Участь США – сигнал путіну, а пріоритети на зустрічі – ППО та артилерія.
На засіданні "Рамштайн" Україна наполягатиме на отриманні нових систем ППО. Зеленський закликав партнерів активізувати постачання Patriot для захисту українського неба.
Україна готова надати ЄС інформацію про причетність підсанкційних осіб до фінансування російської агресії. Про це заявила Стефанішина під час засідання Робочої групи Єврокомісії.
Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.
Міжнародний проєкт зібрав кошти на лікування поранених українських військових.
Міжнародна коаліція готова надати Україні всебічну підтримку після завершення війни з росією, включаючи безпечне небо, моря та підтримку миру на суші.
Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.
У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.
Україна відправляє робочу групу до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини, прагнучи більших інвестицій. Шмигаль наголосив, що угода не зашкодить євроінтеграції.
Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.
Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 мільйонів євро для відбудови енергетичної та критичної інфраструктури. Кошти підуть на централізоване опалення, водопостачання та модернізацію соціальних послуг.
ЄС перерахував Україні 1 млрд євро в межах ініціативи ERA, що є третім траншем від доходів із заморожених російських активів. Кошти підуть на пріоритетні видатки держбюджету.
9 квітня 2025 року в Брюсселі відбудеться десяте засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Обговорять вплив війни, реконструкцію України та фінансову допомогу від ЄС.
Huawei звільнила двох співробітників і відсторонила третього через причетність до корупційного скандалу. Їх підозрюють у дачі хабаря європейським політикам для лобіювання інтересів компанії.
Анітта Гіппер заявила, що рф демонструє неповагу до переговорів.
путін демонструє подвійні підходи, відправляючи переговорників до США та одночасно нарощуючи військову міць. Його стратегія спрямована на затягування переговорів та просування на полі бою.
Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.
Країни НАТО запевнили Україну у подальшій підтримці та допомозі у розбудові Збройних Сил. Генсек НАТО наголосив, що припинення вогню в Україні залежить від дій Росії.
Євросоюз готує великий штраф для соціальної мережі X за порушення закону про боротьбу з дезінформацією. Штраф може перевищити 1 мільярд доларів.
Єврокомісія затвердила "Білу книгу" з оборони, яка узгоджується з цілями НАТО щодо оборонних спроможностей. План передбачає розблокування фондів для посилення співпраці та зміцнення НАТО.
Держсекретар США заявив, що Трамп за Альянс, який має сили та засоби. Рубіо наголосив, що члени НАТО мають збільшити оборонні витрати до 5%.
На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.
Генсек НАТО заявив, що винні у злочинах в Бучі мають бути покарані. Але першочергове завдання - завершення війни та встановлення тривалого миру в Україні.
Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.
Генсек НАТО Рютте заявив, що Альянс надаватиме консультації та рекомендації "коаліції охочих" щодо оборони, а також роз'яснюватиме прийняті рішення.
Міністри оборони Британії та Франції зустрінуться в штаб-квартирі НАТО 10 квітня. Британія та Німеччина скликають Рамштайн там же 11 квітня.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе низку зустрічей з колегами з країн НАТО в Брюсселі. Також він висловив зацікавленість у зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо.
Держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. Обговорять війну в Україні, роль США і стратегічні ризики, пов’язані з Китаєм.