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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25087 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152893 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134379 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137047 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133218 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133555 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195819 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77480 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164566 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116718 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку "військових радників" в Україну, Угорщина знову в опозиції

Петер Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку військових радників в Україну та виділення 40 млрд євро на озброєння. Угорщина виступає проти цих ініціатив та нового пакету санкцій проти Росії.

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Європейський інвестиційний банк виділить України 300 млн євро: куди підуть гроші

Уряд України підписав угоди з Європейським інвестиційним банком про виділення 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Також продовжено "транспортний безвіз" з ЄС.

Економіка • 11 квітня, 15:30 • 12031 перегляди

Є ризики з часом реалізації рішень, але присутність США може бути сигналом путіну - Чернєв про сьогоднішній "Рамштайн"

Зустрічі "Рамштайн" працюють, але лідерство Європи може затягнути реалізацію рішень. Участь США – сигнал путіну, а пріоритети на зустрічі – ППО та артилерія.

Війна • 11 квітня, 09:30 • 10472 перегляди

Пріоритетом України на зустрічі "Рамштайн" в Брюсселі будуть системи ППО - Зеленський

На засіданні "Рамштайн" Україна наполягатиме на отриманні нових систем ППО. Зеленський закликав партнерів активізувати постачання Patriot для захисту українського неба.

Політика • 11 квітня, 09:17 • 8146 перегляди

Україна готова надати ЄС докази щодо підсанкційних осіб, які фінансують російську агресію - Стефанішина

Україна готова надати ЄС інформацію про причетність підсанкційних осіб до фінансування російської агресії. Про це заявила Стефанішина під час засідання Робочої групи Єврокомісії.

Політика • 11 квітня, 07:54 • 3350 перегляди

Шмигаль зустрівся з бельгійським колегою: говорили про оборонну співпрацю і санкції проти рф

Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.

Війна • 10 квітня, 18:16 • 11593 перегляди

5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера

Міжнародний проєкт зібрав кошти на лікування поранених українських військових.

Суспільство • 10 квітня, 17:49 • 11785 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

Міжнародна коаліція готова надати Україні всебічну підтримку після завершення війни з росією, включаючи безпечне небо, моря та підтримку миру на суші.

Війна • 10 квітня, 16:30 • 15649 перегляди

У Брюсселі Умєров обговорить посилення ППО України: міністр очікує на політичне рішення

Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.

Політика • 10 квітня, 15:22 • 11082 перегляди

У Брюсселі збирається "коаліція охочих": засідання зосередиться на підтримці довгострокової оборони та безпеки України

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.

Війна • 10 квітня, 12:59 • 14366 перегляди

Шмигаль заявив, що угода з США про копалини не може зашкодити цілям України щодо ЄС - Bloomberg

Україна відправляє робочу групу до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини, прагнучи більших інвестицій. Шмигаль наголосив, що угода не зашкодить євроінтеграції.

Економіка • 10 квітня, 10:51 • 8732 перегляди

ЄС не продовжить "торговий безвіз" для України? Єврокомісар розповів подробиці

Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.

Економіка • 9 квітня, 20:25 • 9723 перегляди

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро: куди підуть гроші

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 мільйонів євро для відбудови енергетичної та критичної інфраструктури. Кошти підуть на централізоване опалення, водопостачання та модернізацію соціальних послуг.

Війна • 9 квітня, 12:23 • 9380 перегляди

Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС з доходів від заморожених активів рф

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро в межах ініціативи ERA, що є третім траншем від доходів із заморожених російських активів. Кошти підуть на пріоритетні видатки держбюджету.

Економіка • 9 квітня, 10:23 • 8904 перегляди

Рада асоціації Україна-ЄС збирається сьогодні у Брюсселі: обговорять війну, реконструкцію та допомогу

9 квітня 2025 року в Брюсселі відбудеться десяте засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Обговорять вплив війни, реконструкцію України та фінансову допомогу від ЄС.

Політика • 9 квітня, 08:15 • 5116 перегляди

Компанія Huawei звільнила двох співробітників і відсторонила ще одного через корупційний скандал

Huawei звільнила двох співробітників і відсторонила третього через причетність до корупційного скандалу. Їх підозрюють у дачі хабаря європейським політикам для лобіювання інтересів компанії.

Кримінал та НП • 7 квітня, 15:09 • 12959 перегляди

Єврокомісія: росія демонструє неповагу до мирних переговорів, щодня атакуючи Україну

Анітта Гіппер заявила, що рф демонструє неповагу до переговорів.

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Дволика стратегія: путін демонструє подвійні підходи у вирішенні "українського питання" - NBC News

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Європа та Канада вимагають від рф прийняти угоду щодо припинення вогню

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Війна • 4 квітня, 23:33 • 7986 перегляди

Рютте запевнив, що країни НАТО продовжать підтримувати Україну

Країни НАТО запевнили Україну у подальшій підтримці та допомозі у розбудові Збройних Сил. Генсек НАТО наголосив, що припинення вогню в Україні залежить від дій Росії.

Війна • 4 квітня, 13:38 • 11485 перегляди

ЄС готує великі штрафи проти X Ілона Маска - NYT

Євросоюз готує великий штраф для соціальної мережі X за порушення закону про боротьбу з дезінформацією. Штраф може перевищити 1 мільярд доларів.

Новини Світу • 4 квітня, 12:40 • 11407 перегляди

"Біла книга" щодо оборони ЄС узгоджується з цілями НАТО - Каллас

Єврокомісія затвердила "Білу книгу" з оборони, яка узгоджується з цілями НАТО щодо оборонних спроможностей. План передбачає розблокування фондів для посилення співпраці та зміцнення НАТО.

Новини Світу • 4 квітня, 09:58 • 6755 перегляди

Трамп підтримує НАТО, США хочуть, щоб воно було сильнішим - Рубіо

Держсекретар США заявив, що Трамп за Альянс, який має сили та засоби. Рубіо наголосив, що члени НАТО мають збільшити оборонні витрати до 5%.

Новини Світу • 3 квітня, 10:40 • 7970 перегляди

"Обговоримо військову допомогу для України": Рютте розповів, які питання підніматимуться під час засідання НАТО

На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.

Війна • 3 квітня, 09:51 • 12840 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

Генсек НАТО заявив, що винні у злочинах в Бучі мають бути покарані. Але першочергове завдання - завершення війни та встановлення тривалого миру в Україні.

Війна • 2 квітня, 16:30 • 26150 перегляди

НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.

Війна • 2 квітня, 16:09 • 23013 перегляди

"Для консультацій": Рютте пояснив роль НАТО на зустрічі "коаліції охочих"

Генсек НАТО Рютте заявив, що Альянс надаватиме консультації та рекомендації "коаліції охочих" щодо оборони, а також роз'яснюватиме прийняті рішення.

Війна • 2 квітня, 15:19 • 21321 перегляди

"Коаліцію охочих" збирають у штаб-квартирі НАТО 10 квітня, "Рамштайн" - 11 квітня

Міністри оборони Британії та Франції зустрінуться в штаб-квартирі НАТО 10 квітня. Британія та Німеччина скликають Рамштайн там же 11 квітня.

Війна • 2 квітня, 11:50 • 21027 перегляди

Сибіга в Брюсселі зустрінеться з міністрами закордонних справ країн НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе низку зустрічей з колегами з країн НАТО в Брюсселі. Також він висловив зацікавленість у зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо.

Політика • 1 квітня, 12:57 • 18414 перегляди

Марко Рубіо відвідає засідання міністрів НАТО для обговорення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. Обговорять війну в Україні, роль США і стратегічні ризики, пов’язані з Китаєм.

Новини Світу • 31 березня, 21:35 • 6958 перегляди