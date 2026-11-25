У НАТО не підтримали пропозицію Польщі збивати російські ракети та дрони над Україною
Київ • УНН
НАТО відхилило пропозицію Польщі перехоплювати російські ракети й дрони над Україною. Для цього потрібні згода Києва та одностайність Альянсу.
У НАТО не підтримали пропозицію Польщі щодо збиття російських ракет і безпілотників у повітряному просторі України. Про це 25 листопада заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє RMF24, пише УНН.
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За словами посадовця, питання протидії російським повітряним цілям над Україною обговорюють із союзниками вже кілька місяців, однак Альянс не підтримує такий варіант.
"НАТО жодним чином не підтримує це. Це створить численні ускладнення", - заявив Томчик.
Він також зазначив, що попередні переговори завершилися висновком про неможливість реалізації такої процедури.
Крім того, для збиття російських ракет і дронів над Україною була б потрібна згода Києва, зокрема щодо завчасного попередження та надання союзникам доступу до українського повітряного простору. Водночас остаточне рішення залежало б від одностайної підтримки всіх країн-членів НАТО.
Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що 23 листопада під час зустрічі послів країн НАТО в Брюсселі Польща запропонувала розглянути можливість перехоплення російських ракет над Україною, якщо вони рухатимуться в напрямку держав Альянсу.
За інформацією видання, деякі країни підтримали цю ініціативу, однак обговорення мало попередній характер і жодного рішення ухвалено не було.
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