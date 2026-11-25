Рахім Стерлінг / EFE

Колишній нападник збірної Англії Рахім Стерлінг уникнув реального ув’язнення за небезпечне керування автомобілем під впливом закису азоту - так званого "звеселяючого газу". Англійський суд засудив Стерлінга на рік умовно з випробувальним терміном 18 місяців. Про це передає УНН з посиланням на Службу королівської прокуратури Великої Британії.

Сьогодні в магістратському суді міста Бейсінгсток Стерлінга засудили до 12 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на 18 місяців, а також зобов’язали виконати 100 годин громадських робіт. Крім того, Стерлінгу заборонили керувати транспортними засобами протягом 24 місяців - повідомляє прокурорська служба.

У відомстві також показали відео з камер правоохоронців, на якому, як стверджується, Стерлінг, керуючи Lamborghini та вдихаючи закис азоту, різко змінював смуги руху на автомагістралі, після чого врізався в огорожу і був затриманий поліцією.

Зіткнувшись із незаперечними доказами, він визнав себе винним у небезпечному водінні, зберіганні закису азоту з метою незаконного вдихання та відмові надати зразок для аналізу - додали у прокуратурі.

Як пише Тhe Guardian, суддя Крісті Оллман визнала перші два злочини такими, що мають найвищий ступінь вини, але зазначила, що благодійна діяльність Стерлінга та присвоєння йому звання члена Ордена Британської імперії у 2021 році стали "значними та суттєвими" пом’якшуючими обставинами.

Вперше ненормальну поведінку Стерлінга помітили о 1:30 ночі 28 травня, коли його побачили, як він вдихав повітря з великої рожевої повітряної кульки, сидячи за кермом свого чорного Lamborghini Urus біля ресторану "Макдональдс" у місті Хейс.

Після безсонної ночі Стерлінг знову сів за кермо о 7:45 ранку. Чотири поліцейські підрозділи отримали повідомлення про те, що Стерлінг їхав автомагістралями M25, M40 та M3; один зі свідків описав його манеру водіння як "абсолютно жахливу". Змушений обганяти, свідок побачив, як Стерлінг вдихав повітря з великої білої кульки.

Виїжджаючи з автомагістралі M3, Lamborghini з’їхало з проїжджої частини на трасі A327, врізавшись у розділову смугу та завдавши "значної шкоди" автомобілю, який, за словами Оллман під час винесення вироку, "вже не був придатним до експлуатації".

Стерлінг пройшов початкові дорожні тести на алкоголь у видиху та слині, результати яких виявилися негативними на алкоголь, канабіс та кокаїн. У поліцейському відділку Бейсінгстока Стерлінг зізнався, що "мав проблему з оксидом азоту", після чого не пройшов попередній тест на порушення координації.

Оллман зазначила, що характер правопорушень був таким, що вона розглядала можливість передачі справи до Королівського суду для винесення вироку.

Ці правопорушення настільки серйозні, що ані штраф, ані громадські роботи не можуть бути виправданими. Поріг, за яким застосовується позбавлення волі, явно перевищено, і ув’язнення є неминучим - сказала суддя.

Що відомо про Рахіма Стерлінга

Рахім Стерлінг - вихованець англійського "КПР", звідки у 2010 році перебрався до молодіжки "Ліверпуля", а згодом потрапив у основну команду "мерсисайдців".

У 2015 році перейшов до "Манчестер Сіті", а у 2022 перейшов до "Челсі". Також англієць мав оренду у "Арсеналі", а останнім клубом Стерлінга був нідерландський "Феєнорд", з яким він розірвав контракт у липні цього року.

Наразі англієць перебуває без контракту у статусі вільного агента.

Також Стерлінг член Ордена Британської імперії (MBE, 2021). Є одним із найрезультативніших англійців, які коли-небудь виступали в Лізі чемпіонів УЄФА (46 гольових дій). Єдиний футболіст в історії, який зіграв за чотири різні англійські клуби в Лізі чемпіонів УЄФА.

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