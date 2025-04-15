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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19470 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134255 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125332 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126779 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125285 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127858 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192459 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76763 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164013 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115350 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Південна Америка пропонує провести 64-командний чемпіонат світу з футболу 2030 року

Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.

Спорт • 11 квітня, 11:06 • 3382 перегляди

Чемпіон світу з футболу Хуммельс оголосив про завершення кар’єри

Матс Хуммельс, чемпіон світу 2014 року та захисник «Роми», оголосив про завершення кар'єри після цього сезону. 36-річний гравець емоційно поділився цією новиною в соцмережах.

Спорт • 4 квітня, 18:39 • 12110 перегляди

Президент ФІФА сподівається на повернення росії у футбол: що кажуть в УЄФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив сподівання на повернення росії у футбол. В УЄФА та УАФ виступають проти - через триваючу агресію рф проти України.

Спорт • 3 квітня, 23:55 • 6391 перегляди

“З красивими дівчатами треба щось інше робити”: в УАФ відреагували на сексистські висловлювання президента “Інгульця”

В Українській асоціації футболу засудили слова Олександра Поворознюка про те, що з красивими дівчатами треба робити щось інше, а не грати у футбол. УАФ звернулася до Комітету етики.

Суспільство • 3 квітня, 17:15 • 13296 перегляди

ЧС-2035 з футболу серед жінок: назвали претендента на прийом чемпіонату

Велика Британія має всі шанси прийняти жіночий чемпіонат світу з футболу у 2035 році. Це буде перший чемпіонат світу з 1966 року, який пройде на Британських островах.

Спорт • 3 квітня, 12:11 • 10234 перегляди

"Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії

Футбольний клуб "Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії на стадіоні Ла Картуха. Це буде восьмий фінал між цими командами.

Спорт • 3 квітня, 07:29 • 7120 перегляди

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

Українська молодіжна збірна не отримала вчасно британські візи. УЄФА відмовив у переносі матчу через щільний графік, результат визначить регламент.

Спорт • 2 квітня, 18:25 • 14854 перегляди

Тренер "Реал Мадрида" Анчелотті виступив в суді: у чому його звинувачують

Тренера "Реала" звинувачують у несплаті 1 мільйона євро податку із зарплати в період з 2013 по 2015 роки. Прокуратура вимагає для нього майже 5 років в'язниці та штраф у 3,2 млн євро.

Спорт • 2 квітня, 13:38 • 12148 перегляди

"Реал Мадрид" із Луніним обійшов "Реал Сосьєдад" у півфіналі Кубка Іспанії

У півфіналі Кубка Іспанії "Реал Мадрид" з Луніним у складі обійшов "Реал Сосьєдад". Українець провів на полі весь матч, пропустивши 4 м'ячі.

Спорт • 2 квітня, 06:15 • 6696 перегляди

УЄФА відкрив справу проти чотирьох зірок "Реала" через непристойну поведінку

УЄФА відкрив справу проти чотирьох гравців "Реала" через їхню неналежну поведінку під час матчу Ліги Чемпіонів проти "Атлетіко". Розглядаються жести Рюдігера та дії Мбаппе.

Спорт • 27 березня, 18:59 • 28481 перегляди

Колишніх президентів ФІФА та УЄФА виправдали у справі про корупцію

Зеппа Блаттера і Мішеля Платіні виправдали швейцарським судом у справі про корупцію. Їх звинувачували у шахрайстві та привласненні 2,26 млн доларів грошей ФІФА у 2011 році.

Спорт • 25 березня, 11:22 • 23666 перегляди

Боротьба за вихід в Дивізіон А Ліги націй: збірна України зіграє матч-відповідь з командою Бельгії

23 березня Україна зіграє з Бельгією матч-відповідь плей-оф Ліги націй. Перемога відкриє шлях до дивізіону А та покращить позиції при жеребкуванні відбору на Євро-2028.

Спорт • 23 березня, 13:30 • 85997 перегляди

"Додали в бажанні, у високому пресингу": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Бельгією

Сергій Ребров заявив, що українська збірна значно покращила гру після перерви у матчі проти Бельгії. Він також висловив сподівання на швидке відновлення травмованих Коноплі та Сича.

Спорт • 21 березня, 06:03 • 26405 перегляди

Ребров підтвердив вірус у Довбика: участь форварда в матчі проти Бельгії під питанням

У форварда збірної України Артема Довбика виявлено інфекцію, тому його участь у грі проти Бельгії під питанням. Також команду покинув Таловєров через травму.

Спорт • 19 березня, 17:10 • 15041 перегляди

Збірна України візьме участь у товариському турнірі у Канаді

Влітку 2025 року збірна України візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй в Канаді. Суперниками стануть збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.

Спорт • 19 березня, 15:05 • 8572 перегляди

Плей-оф Ліги націй: збірна України вирушила до Іспанії на підготовку до матчів проти Бельгії

Футболісти збірної України вирушили до Іспанії через Польщу для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До тренувань залучені також юніори.

Спорт • 12 березня, 17:43 • 21670 перегляди

УПЛ затвердила дати і час початку перенесених матчів 5-го та 16 турів

"Кривбас" - "Шахтар" дограють 16 квітня, а "Інгулець" - "Зоря" - 30 квітня. Обидва матчі розпочнуться о 15:30 та були перервані через повітряні тривоги при рахунках 0:1 та 1:0 відповідно.

Спорт • 13 лютого, 19:54 • 36154 перегляди

Україна дізналася суперників у відборі на молодіжне Євро-2027

Молодіжна збірна України потрапила до групи H кваліфікації Євро-2027 (U-21). Суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.

Спорт • 6 лютого, 10:02 • 27759 перегляди

Стане одним із найоплачуваніших гравців АПЛ: Голанд підписав новий контракт із "Мансіті"

Ерлінг Голанд продовжив контракт з "Манчестер Сіті" до 2034 року. За новою угодою норвежець отримуватиме 500 тисяч фунтів на тиждень, що зробить його найоплачуванішим гравцем АПЛ.

Спорт • 17 січня, 12:46 • 31701 перегляди

Український футболіст відмовляється від трансферу в "ПСЖ" через росіянина в команді

Ілля Забарний не хоче переходити до "ПСЖ" через присутність російського воротаря Матвія Сафонова. Французький клуб може продати Сафонова, щоб придбати українського захисника.

Війна • 8 січня, 12:15 • 29830 перегляди

ФІФА відреагувала на скандал з картою України без Криму під час жеребкування ЧС-2026

ФІФА відповіла на лист УАФ щодо показу карти України без Криму на жеребкуванні ЧС-2026. Організація визнала помилку, пояснила її дії стороннього підрядника та пообіцяла не допускати подібного надалі.

Спорт • 16 грудня, 11:40 • 15803 перегляди

У FIFA відреагували на скандал з картою, де Україна без Криму 

FIFA відреагувала на звернення УАФ щодо некоректного зображення карти України без Криму. Організація заявила, що карта була створена зовнішнім підрядником, та пообіцяла не допускати подібних помилок.

Спорт • 15 грудня, 11:40 • 49615 перегляди

Попри швидкий гол "Шахтар" у Гельзенкірхені розгромно поступився Баварії

"Шахтар" відкрив рахунок на 5-й хвилині матчу проти "Баварії" в Лізі чемпіонів. Проте німецький клуб забив п'ять голів у відповідь та здобув перемогу з рахунком 5:1.

Спорт • 11 грудня, 01:44 • 18169 перегляди

Збірна України отримала суперників на молодіжному Євро-2025

Молодіжна збірна України потрапила до групи D на Євро-2025, де зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією. Перший матч команда проведе 12 червня проти Данії у Пряшеві.

Спорт • 4 грудня, 01:46 • 21429 перегляди

Матч Ліги націй перервали після скандування фанатів: команда Косова покинула поле

Збірна Косова залишила поле на 93-й хвилині матчу проти Румунії через просербські скандування вболівальників. Гравці відмовились повертатися на поле, і матч було перервано при рахунку 0-0.

Спорт • 16 листопада, 11:52 • 22250 перегляди

На матчі Ліги націй у Парижі фанати освистали гімн Ізраїлю, сталося кілька сутичок

На футбольному матчі Франція-Ізраїль фанати освистали ізраїльський гімн. Гра проходила під посиленою охороною через недавні сутички в Амстердамі, а на стадіоні були присутні Макрон та Барньє.

Спорт • 15 листопада, 06:57 • 17929 перегляди

FIFA представила оновлений трофей Клубного ЧС з незвичайним дизайном та написами

FIFA показала оновлений золотий трофей для Клубного чемпіонату світу, який може трансформуватися. На поверхні кубка вигравіювано написи 13 мовами, включаючи російську.

Спорт • 14 листопада, 18:34 • 15785 перегляди

Заключні матчі Ліги націй-2024/2025: як проходить підготовка збірної України до поєдинків

Циганков, Лунін та Буяльський пропустять важливі матчі Ліги націй через різні причини. Команда Реброва проводить підготовку в Туреччині, а Довбик перебуває окремо від групи, що тренується, через проблеми з коліном.

Спорт • 13 листопада, 12:16 • 17228 перегляди

Ізраїль закликав громадян уникнути відвідування матчу збірної у Парижі, та інших заходів у Європі

Рада нацбезпеки Ізраїлю закликала громадян не відвідувати футбольний матч з Францією 14 листопада через загрози. Також рекомендовано уникати інших масових заходів у Європі через можливі напади.

Суспільство • 11 листопада, 02:46 • 41293 перегляди

Визначено сітку, принцип і дату жеребкування ЧС-2026

Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року. Збірні розподілять у 12 групах, переможці груп вийдуть у фінальну стадію, другі місця і 4 найкращі команди Ліги націй зіграють плей-оф.

Спорт • 17 жовтня, 10:22 • 13109 перегляди