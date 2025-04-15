Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.
Матс Хуммельс, чемпіон світу 2014 року та захисник «Роми», оголосив про завершення кар'єри після цього сезону. 36-річний гравець емоційно поділився цією новиною в соцмережах.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив сподівання на повернення росії у футбол. В УЄФА та УАФ виступають проти - через триваючу агресію рф проти України.
В Українській асоціації футболу засудили слова Олександра Поворознюка про те, що з красивими дівчатами треба робити щось інше, а не грати у футбол. УАФ звернулася до Комітету етики.
Велика Британія має всі шанси прийняти жіночий чемпіонат світу з футболу у 2035 році. Це буде перший чемпіонат світу з 1966 року, який пройде на Британських островах.
Футбольний клуб "Реал Мадрид" зустрінеться з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії на стадіоні Ла Картуха. Це буде восьмий фінал між цими командами.
Українська молодіжна збірна не отримала вчасно британські візи. УЄФА відмовив у переносі матчу через щільний графік, результат визначить регламент.
Тренера "Реала" звинувачують у несплаті 1 мільйона євро податку із зарплати в період з 2013 по 2015 роки. Прокуратура вимагає для нього майже 5 років в'язниці та штраф у 3,2 млн євро.
У півфіналі Кубка Іспанії "Реал Мадрид" з Луніним у складі обійшов "Реал Сосьєдад". Українець провів на полі весь матч, пропустивши 4 м'ячі.
УЄФА відкрив справу проти чотирьох гравців "Реала" через їхню неналежну поведінку під час матчу Ліги Чемпіонів проти "Атлетіко". Розглядаються жести Рюдігера та дії Мбаппе.
Зеппа Блаттера і Мішеля Платіні виправдали швейцарським судом у справі про корупцію. Їх звинувачували у шахрайстві та привласненні 2,26 млн доларів грошей ФІФА у 2011 році.
23 березня Україна зіграє з Бельгією матч-відповідь плей-оф Ліги націй. Перемога відкриє шлях до дивізіону А та покращить позиції при жеребкуванні відбору на Євро-2028.
Сергій Ребров заявив, що українська збірна значно покращила гру після перерви у матчі проти Бельгії. Він також висловив сподівання на швидке відновлення травмованих Коноплі та Сича.
У форварда збірної України Артема Довбика виявлено інфекцію, тому його участь у грі проти Бельгії під питанням. Також команду покинув Таловєров через травму.
Влітку 2025 року збірна України візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй в Канаді. Суперниками стануть збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.
Футболісти збірної України вирушили до Іспанії через Польщу для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До тренувань залучені також юніори.
"Кривбас" - "Шахтар" дограють 16 квітня, а "Інгулець" - "Зоря" - 30 квітня. Обидва матчі розпочнуться о 15:30 та були перервані через повітряні тривоги при рахунках 0:1 та 1:0 відповідно.
Молодіжна збірна України потрапила до групи H кваліфікації Євро-2027 (U-21). Суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.
Ерлінг Голанд продовжив контракт з "Манчестер Сіті" до 2034 року. За новою угодою норвежець отримуватиме 500 тисяч фунтів на тиждень, що зробить його найоплачуванішим гравцем АПЛ.
Ілля Забарний не хоче переходити до "ПСЖ" через присутність російського воротаря Матвія Сафонова. Французький клуб може продати Сафонова, щоб придбати українського захисника.
ФІФА відповіла на лист УАФ щодо показу карти України без Криму на жеребкуванні ЧС-2026. Організація визнала помилку, пояснила її дії стороннього підрядника та пообіцяла не допускати подібного надалі.
FIFA відреагувала на звернення УАФ щодо некоректного зображення карти України без Криму. Організація заявила, що карта була створена зовнішнім підрядником, та пообіцяла не допускати подібних помилок.
"Шахтар" відкрив рахунок на 5-й хвилині матчу проти "Баварії" в Лізі чемпіонів. Проте німецький клуб забив п'ять голів у відповідь та здобув перемогу з рахунком 5:1.
Молодіжна збірна України потрапила до групи D на Євро-2025, де зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією. Перший матч команда проведе 12 червня проти Данії у Пряшеві.
Збірна Косова залишила поле на 93-й хвилині матчу проти Румунії через просербські скандування вболівальників. Гравці відмовились повертатися на поле, і матч було перервано при рахунку 0-0.
На футбольному матчі Франція-Ізраїль фанати освистали ізраїльський гімн. Гра проходила під посиленою охороною через недавні сутички в Амстердамі, а на стадіоні були присутні Макрон та Барньє.
FIFA показала оновлений золотий трофей для Клубного чемпіонату світу, який може трансформуватися. На поверхні кубка вигравіювано написи 13 мовами, включаючи російську.
Циганков, Лунін та Буяльський пропустять важливі матчі Ліги націй через різні причини. Команда Реброва проводить підготовку в Туреччині, а Довбик перебуває окремо від групи, що тренується, через проблеми з коліном.
Рада нацбезпеки Ізраїлю закликала громадян не відвідувати футбольний матч з Францією 14 листопада через загрози. Також рекомендовано уникати інших масових заходів у Європі через можливі напади.
Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року. Збірні розподілять у 12 групах, переможці груп вийдуть у фінальну стадію, другі місця і 4 найкращі команди Ліги націй зіграють плей-оф.