Ізраїль закликав громадян уникнути відвідування матчу збірної у Парижі, та інших заходів у Європі

Рада нацбезпеки Ізраїлю закликала громадян не відвідувати футбольний матч з Францією 14 листопада через загрози. Також рекомендовано уникати інших масових заходів у Європі через можливі напади.