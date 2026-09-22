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Інфантіно запропонував незалежний аудит управління ФІФА після скандалу

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Президент ФІФА Джанні Інфантіно ініціює незалежний аудит управління організацією та консультації щодо прозорості рішень. Його план залучення інвесторів відкликали.

Інфантіно запропонував незалежний аудит управління ФІФА після скандалу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував провести незалежний аудит процесу прийняття рішень у цій світовій футбольній організації. Цей крок може допомогти йому відновити підтримку після відмови від суперечливого плану залучення приватних інвестицій, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Насамперед я запитаю Раду, чи бажає вона замовити незалежний зовнішній аудит чинної системи управління ФІФА щодо реалізації масштабних стратегічних ініціатив, а також отримати рекомендації щодо можливих покращень", — написав Інфантіно у листі до Ради ФІФА та президентів усіх 211 національних асоціацій-членів (копію листа отримало агентство Reuters).

Він також повідомив, що ініціює консультації з конфедераціями, національними асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами щодо вдосконалення механізмів прийняття рішень у ФІФА.

У межах цих пропозицій планується проаналізувати, хто саме бере участь у прийнятті рішень щодо ключових ініціатив (зокрема, визначити ролі президента, Бюро, Ради та Конгресу), а також розглянути шляхи підвищення прозорості та підзвітності.

Інфантіно зіткнувся з різкою критикою через свою пропозицію продати приватним інвесторам 20% частку в комерційних правах ФІФА, зокрема й правах на проведення Чемпіонату світу. Від цього плану відмовилися в липні після висловлення незгоди та погроз бойкоту; згодом УЄФА, Азійська футбольна конфедерація та КОНКАКАФ закликали до змін у керівництві ФІФА.

УЄФА не підтримає Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА27.08.26, 22:20 • 5097 переглядiв

Опонентам Інфантіно поки що не вдається знайти кандидата, здатного кинути йому виклик на виборах, що відбудуться в березні в Рабаті. Джерела, обізнані з перебігом обговорень, повідомили Reuters цього місяця, що він, як і раніше, має достатньо голосів для перемоги, через що опоненти зосередилися на спробах обмежити його повноваження.

Інфантіно зазначив, що відхилений план передбачав вивчення можливості залучення додаткових коштів на розвиток футболу шляхом продажу міноритарного пакета акцій комерційної компанії, підконтрольної ФІФА. За його словами, це не передбачало втрати контролю над прийняттям рішень спортивного характеру.

Однак, як стверджує Інфантіно, інформація про пропозицію стала публічною ще до того, як її в повному обсязі представили Раді та національним асоціаціям.

"Я визнаю, що відсутність повного контексту викликала занепокоєння та створила враження, ніби рішення вже прийнято. Насправді це було не так", — написав він у листі, надісланому в понеділок.

"Це залишалося лише пропозицією, а не остаточним рішенням, і в будь-якому разі потребувало схвалення з боку Ради та національних асоціацій. Наразі цю пропозицію відкликано, і її реалізацію припинено".

Інфантіно додав, що чув різні думки щодо того, хто саме має приймати рішення з важливих стратегічних питань. Дехто виступав за обов’язкову одностайність рішень у Бюро, тоді як інші наполягали на тому, щоб такі питання виносилися безпосередньо на розгляд Конгресу та асоціацій-членів.

"Моє завдання — не робити попередніх висновків щодо цієї дискусії. Ті, хто підтримує певну модель, повинні мати можливість чітко викласти свою позицію", — написав він.

Пропозиції, отримані до засідання Ради 15 жовтня, можуть бути обговорені під час цієї зустрічі; також розглядатимуться й пізніші звернення — у терміни, які буде визначено додатково. Будь-які зміни до Статуту ФІФА потребуватимуть схвалення Конгресу.

Інфантіно також зазначив, що позиція асоціацій-членів щодо тих чи інших пропозицій або питань управління не вплине на ставлення до них з боку ФІФА, а програми розвитку та солідарності й надалі реалізовуватимуться за чинними правилами.

"Ставлення до жодної асоціації не залежатиме від її позиції щодо будь-якої пропозиції чи інституційного питання", — написав він.

"Я залишаюся цілковито відданим справі керівництва ФІФА і впевнений у тому, чого ми зможемо досягти разом".

Антоніна Туманова

Спорт
Чемпіонат світу з футболу 2026
УЄФА
Reuters