УЄФА не підтримає Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА

В УЄФА заявили, що якщо чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно спробує балотуватися на новий термін, європейська асоціація об’єднає зусилля з партнерами з інших конфедерацій, щоб запропонувати асоціаціям-членам надійну альтернативу - кандидата, відданого принципам чесності, підзвітності, розвитку та реальних інституційних змін. Про це йдеться в заяві УЄФА, передає УНН.

Деталі

Як заявили в УЄФА, представники національних асоціацій у Виконавчому комітеті УЄФА та європейські члени Ради ФІФА разом із президентами європейських національних асоціацій зібрали у Монако з нагоди жеребкування клубних турнірів УЄФА сезону 2026/27, де обговорили кризу, що триває у ФІФА.

Учасники зустрічі розглянули наслідки невдалої спроби президента ФІФА продати частку в чемпіонаті світу з футболу стороннім інвесторам. Ця схема продемонструвала глибоку помилку в оцінці ситуації, зловживання президентськими повноваженнями та концепцію керівництва, несумісну з обов’язками найвищої посади у світовій футбольній ієрархії.

Присутні одноголосно уповноважили президента та адміністрацію УЄФА задіяти всі доступні інституційні, політичні та юридичні механізми, необхідні для проведення фундаментальної реформи, відновлення належних обмежень президентської влади та гарантування того, щоб ФІФА знову керувалася як інституція, а не навколо однієї особистості. Першим кроком має стати справді незалежна зовнішня перевірка проєкту FIFA Forward Enterprise з повним доступом до всієї відповідної документації, листування та протоколів ухвалення рішень. ФІФА не може розслідувати дії самої себе й розраховувати, що футбольна спільнота просто прийме її висновки - йдеться у заяві.

В УЄФА заявили, що наслідки цієї кризи виходять за межі адміністративного управління. Довіра, необхідна для виконання обов’язків президента ФІФА, була підірвана, і її неможливо відновити шляхом відкликання однієї пропозиції, надання запевнень або обіцянок щодо реформ постфактум. Світовий футбол тепер потребує нового керівництва, здатного відновити цю довіру.

У зв’язку з цим УЄФА продовжить співпрацю з конфедераціями, асоціаціями-членами та широкою футбольною спільнотою, включаючи вболівальників, гравців, клуби, ліги та інші сторони з метою формування майбутнього ФІФА. Якщо чинний президент ФІФА, тим не менш, спробує балотуватися на новий термін, УЄФА об’єднає зусилля з партнерами з інших конфедерацій, щоб запропонувати асоціаціям-членам надійну альтернативу - кандидата, відданого принципам чесності, підзвітності, розвитку та реальних інституційних змін - заявили в УЄФА.

Нагадаємо

ФІФА оголосила про створення напівприватної дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise для залучення 4,2 млрд доларів. План викликав критику від УЄФА та колишнього президента ФІФА Сеппа Блаттера.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заявила, що скасовує план, що дозволяє приватні інвестиції у флагманські заходи після різкої критики з боку футбольних чиновників по всьому світу.

Президент КОНКАКАФ Віктор Монтальяні попросив президента ФІФА Джанні Інфантіно не відвідувати юнацький турнір CFU U-14 у Домініканській Республіці через кризу управління у світовій футбольній організації.