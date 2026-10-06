Загиблий пілот винищувача Марат Мамбетов - Герой України: що відомо про командира "Привидів Києва"
Київ • УНН
Командир "Привидів Києва" Марат Мамбетов загинув 1 жовтня під час бойового вильоту на МіГ-29. Йому було 25 років.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України командиру "Привидів Києва" Марату Мамбетову, який загинув 1 жовтня. Про це йдеться в указі №1031/2026, передає УНН.
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Мамбетову Марату Редвановичу - майору (посмертно)
Звання присвоєно за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".
Доповнення
1 жовтня у бою загинув пілот Мамбетов Марат Редванович, який на винищувачі МіГ-29 завдавав ударів по російських окупантах. Його літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але не вижив.
Захисник України народився у 2001 році, у сім’ї військовослужбовця на Мелітопольщині (Запоріжжя). З дитинства мріяв про небо, тому й вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Опанував три типи літаків: ХАЗ, Л-39 і МІГ-29. У 2022 році успішно завершив цей навчальний заклад та одразу приєднався до бойової бригади - "Привидів Києва".
У льотному колективі зарекомендував себе розумним, виваженим і цілеспрямованим офіцером, який не цурався найбільш складних бойових завдань. Лише за останні 2 роки війни він здійснив майже 200 бойових вильотів на винищувачах МІГ-29. На його рахунку десятки знищених ворожих повітряних цілей. Також він виконував інтенсивні ракетно-бомбові удари по наземних позиціях окупанта, прикривав дії Сухопутних військ Збройних Сил України.
Відзначений державними нагородами - орденами "За мужність" ІІ-ІІІ ступеня та відзнакою президента України "За оборону України".
Останній політ майор Марат Мамбетов здійснив 1 жовтня, вибиваючи загарбника з окупованих українських земель. На жаль, виконавши завдання, його літак було вражено ворожою ракетою. Герою назавжди - 25 років. В нього лишилися батьки і брат.
У неділю, 4 жовтня, у Києві попрощалися з Мамбетовим. Під час прощання з Маратом Мамбетовим виступив Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу.
У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади "Привид Києва"01.10.26, 17:32 • 20007 переглядiв