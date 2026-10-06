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Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"

Киев • УНН

 • 11735 просмотра

Командир "Призраков Киева" Марат Мамбетов погиб 1 октября во время боевого вылета на МиГ-29. Ему было 25 лет.

Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"
Марат Мамбетов

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру "Призраков Киева" Марату Мамбетову, который погиб 1 октября. Об этом говорится в указе №1031/2026, передает УНН

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Мамбетову Марату Редвановичу — майору (посмертно) 

— говорится в указе. 

Звание присвоено за "личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Дополнение

1 октября в бою погиб пилот Мамбетов Марат Редванович, который на истребителе МиГ-29 наносил удары по российским оккупантам. Его самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но не выжил. 

Защитник Украины родился в 2001 году в семье военнослужащего в Мелитопольском районе (Запорожье). С детства мечтал о небе, поэтому поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Освоил три типа самолетов: ХАЗ, Л-39 и МиГ-29. В 2022 году успешно окончил это учебное заведение и сразу присоединился к боевой бригаде — "Призракам Киева".

В летном коллективе зарекомендовал себя как умный, уравновешенный и целеустремленный офицер, который не чурался самых сложных боевых заданий. Только за последние 2 года войны он совершил почти 200 боевых вылетов на истребителях МиГ-29. На его счету десятки уничтоженных вражеских воздушных целей. Также он наносил интенсивные ракетно-бомбовые удары по наземным позициям оккупантов, прикрывал действия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. 

Награжден государственными наградами — орденами "За мужество" II–III степени и знаком отличия президента Украины "За оборону Украины".

Последний полет майор Марат Мамбетов совершил 1 октября, выбивая захватчика с оккупированных украинских земель. К сожалению, выполнив задание, его самолет был поражен вражеской ракетой. Герою навсегда — 25 лет. У него остались родители и брат.

В воскресенье, 4 октября, в Киеве попрощались с Мамбетовым. Во время прощания с Маратом Мамбетовым выступил Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.

В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"01.10.26, 17:32 • 20013 просмотров

Павел Башинский

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