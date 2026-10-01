$44.680.1850.720.21
ukenru
14:32 • 2374 просмотра
В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"
12:45 • 12462 просмотра
Убийство Ирины Фарион: Зинченко огласили приговор
Эксклюзив
12:29 • 18017 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
11:41 • 18451 просмотра
Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро
Эксклюзив
10:30 • 32146 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
09:17 • 25096 просмотра
Можно ли уволить мобилизованного работника — разъяснение юриста
1 октября, 08:00 • 24430 просмотра
Графики отключений отменили, но это может измениться - каким регионам приготовиться
1 октября, 07:56 • 22745 просмотра
Боевая часть дрона, упавшего на школу в Киеве, не детонировала — в здании находились 104 ребёнкаVideo
1 октября, 06:19 • 25471 просмотра
В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка
1 октября, 04:44 • 21532 просмотра
Потери России достигли 1,535 млн военнослужащих: за сутки минус 1 900 — Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.8м/с
42%
761мм
Популярные новости
День защитников и защитниц Украины, Покрова и День казачества: почему их отмечают 1 октября1 октября, 05:00 • 9704 просмотра
россия атаковала Украину 107 дронами - сколько обезвредила ПВО1 октября, 05:19 • 5898 просмотра
Нефть подешевела на 1% - какой прогноз цен1 октября, 05:40 • 4608 просмотра
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытииVideo1 октября, 06:40 • 32451 просмотра
Удар "шахеда" по школе в Киеве — как выглядит учебное заведение после атаки РФ (фоторепортаж)PhotoVideo10:07 • 19546 просмотра
публикации
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
12:29 • 18025 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
10:30 • 32152 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo1 октября, 04:00 • 55646 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 48367 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения30 сентября, 17:01 • 59869 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Илон Маск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Харьковская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"14:45 • 292 просмотра
Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"14:22 • 1594 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 60405 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 77649 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 81181 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Микоян МиГ-29
Хранитель
Фильм
Старлинк

В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"

Киев • УНН

 • 2372 просмотра

1 октября погиб капитан Марат Мамбетов из 40-й бригады. Его МиГ-29 сбила вражеская ракета, катапультирование не спасло пилота.

В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"
Марат Мамбетов. Фото: Telegram-канал Воздушных сил Украины

Сегодня в бою погиб пилот Мамбетов Марат Редванович, который на истребителе МиГ-29 наносил удары по российским оккупантам. Его самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но не выжил. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины, передает УНН.

Сегодня, 1 октября 2026 года, в бою погиб еще один украинский защитник. На истребителе МиГ-29 он наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Во время выполнения боевого задания самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил 

- говорится в сообщении.

Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

В Воздушных силах выразили искренние соболезнования родным и близким Марата, он защищал Украину до своего последнего вздоха.

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб пилот Су-27 Александр Боровик11.09.25, 16:42 • 4723 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Микоян МиГ-29
Военно-воздушные силы Украины
Украина