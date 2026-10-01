В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"
Киев • УНН
1 октября погиб капитан Марат Мамбетов из 40-й бригады. Его МиГ-29 сбила вражеская ракета, катапультирование не спасло пилота.
Сегодня в бою погиб пилот Мамбетов Марат Редванович, который на истребителе МиГ-29 наносил удары по российским оккупантам. Его самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но не выжил. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины, передает УНН.
Сегодня, 1 октября 2026 года, в бою погиб еще один украинский защитник. На истребителе МиГ-29 он наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Во время выполнения боевого задания самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил
Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".
В Воздушных силах выразили искренние соболезнования родным и близким Марата, он защищал Украину до своего последнего вздоха.
На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб пилот Су-27 Александр Боровик11.09.25, 16:42 • 4723 просмотра