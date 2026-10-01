В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"

Сегодня в бою погиб пилот Мамбетов Марат Редванович, который на истребителе МиГ-29 наносил удары по российским оккупантам. Его самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но не выжил. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины, передает УНН.

Сегодня, 1 октября 2026 года, в бою погиб еще один украинский защитник. На истребителе МиГ-29 он наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Во время выполнения боевого задания самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил