Потери России достигли 1,535 млн военнослужащих: за сутки минус 1 900 — Генштаб
Киев • УНН
С начала вторжения Россия потеряла около 1 535 870 военнослужащих. За сутки уничтожены 36 артиллерийских систем, 3 РСЗО и более 500 автомобилей.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 октября достигли около 1 535 870 человек. За минувшие сутки Россия потеряла еще 1 900 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также за сутки Силы обороны уничтожили 36 артиллерийских систем и 3 РСЗО противника.
Кроме того, за сутки Россия потеряла 1288 БпЛА оперативно-тактического уровня и 524 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери России
С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 388 танков, 25 464 боевые бронированные машины, 50 555 артиллерийских систем, 2 174 РСЗО и 1 683 средства ПВО.
Также враг недосчитался 443 самолетов, 356 вертолетов, 541 383 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 126 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.
Кроме того, Силами обороны уничтожено 155 887 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 774 единицы специальной техники и 2 803 наземных робототехнических комплекса. Данные уточняются.
Напомним
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия начала скрытую мобилизацию и до конца года может дополнительно отправить на фронт до 300 тысяч человек.
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