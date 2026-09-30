Молдова в третий раз за день зафиксировала нарушение воздушного пространства БПЛА

Министерство обороны Молдовы сообщило о третьем за день нарушении воздушного пространства страны объектом, прилетевшим со стороны Украины. Об этом информирует УНН.

Отмечается, что объект пересёк границу в 20:45 со стороны села Шершенцы Винницкого района в направлении посёлка Слободзея-Рашков в Приднестровье. Позже он направился к селу Цыпова, Резинского района.

В контексте массированных атак российской федерации на Украину Служба воздушных операций Национальной армии сообщает о несанкционированном полёте в национальном воздушном пространстве в 20:45. Воздушное пространство в центральном регионе было закрыто