Молдова в третий раз за день зафиксировала нарушение воздушного пространства БПЛА
Киев • УНН
Объект со стороны Украины пересёк воздушное пространство Молдовы в 20:45. Воздушное пространство в центральном регионе страны было закрыто.
Министерство обороны Молдовы сообщило о третьем за день нарушении воздушного пространства страны объектом, прилетевшим со стороны Украины. Об этом информирует УНН.
Детали
Отмечается, что объект пересёк границу в 20:45 со стороны села Шершенцы Винницкого района в направлении посёлка Слободзея-Рашков в Приднестровье. Позже он направился к селу Цыпова, Резинского района.
В контексте массированных атак российской федерации на Украину Служба воздушных операций Национальной армии сообщает о несанкционированном полёте в национальном воздушном пространстве в 20:45. Воздушное пространство в центральном регионе было закрыто
В Минобороны Молдовы добавили, что Служба воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства страны в координации с компетентными органами и партнёрами.
Напомним
Дрон залетел и взорвался неподалёку от города Бендеры в Молдове утром 30 сентября на фоне атаки рф на Украину. В Румынии ночью снова поднимали истребители.
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