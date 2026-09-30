Украина созвала срочное рассмотрение гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках в ОБСЕ

Украина вынесла на срочное рассмотрение Постоянного совета ОБСЕ вопрос гуманитарной катастрофы во временно оккупированных Олешках. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, призвав международное сообщество к безотлагательным действиям, пишет УНН.

Сибига сообщил, что вопрос под названием "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном российской федерацией" рассмотрят завтра.

Делегация Украины проинформирует государства-участники об ужасной ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые удерживают гражданских, в частности детей, в заложниках.

Это не что иное, как рукотворная гуманитарная катастрофа. Мы и впредь будем разоблачать циничную российскую военную пропаганду и обеспечивать, чтобы международное сообщество знало правду о том, что происходит в Олешках