Украина созвала срочное рассмотрение гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках в ОБСЕ
Киев • УНН
Украина проинформирует ОБСЕ о критической ситуации в оккупированных Олешках и удержании гражданских лиц, в том числе детей. Киев призывает допустить гуманитарную помощь.
Украина вынесла на срочное рассмотрение Постоянного совета ОБСЕ вопрос гуманитарной катастрофы во временно оккупированных Олешках. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, призвав международное сообщество к безотлагательным действиям, пишет УНН.
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Сибига сообщил, что вопрос под названием "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном российской федерацией" рассмотрят завтра.
Делегация Украины проинформирует государства-участники об ужасной ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые удерживают гражданских, в частности детей, в заложниках.
Это не что иное, как рукотворная гуманитарная катастрофа. Мы и впредь будем разоблачать циничную российскую военную пропаганду и обеспечивать, чтобы международное сообщество знало правду о том, что происходит в Олешках
Он также отметил, что ситуация в Олешках критическая и требует срочных действий со стороны международного сообщества. Швейцарское председательство в ОБСЕ и все государства-участники должны осудить агрессора и оказывать на Россию максимально возможное давление.
Олешки нуждаются в срочной гуманитарной помощи. россию необходимо заставить немедленно допустить ее.
россия готовит постановочные видео с жителями Олешек, чтобы скрыть гуманитарную катастрофу - Сибига30.09.26, 13:11 • 2706 просмотров