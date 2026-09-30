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Украина созвала срочное рассмотрение гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках в ОБСЕ

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

Украина проинформирует ОБСЕ о критической ситуации в оккупированных Олешках и удержании гражданских лиц, в том числе детей. Киев призывает допустить гуманитарную помощь.

Украина созвала срочное рассмотрение гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках в ОБСЕ

Украина вынесла на срочное рассмотрение Постоянного совета ОБСЕ вопрос гуманитарной катастрофы во временно оккупированных Олешках. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, призвав международное сообщество к безотлагательным действиям, пишет УНН.

Подробности

Сибига сообщил, что вопрос под названием "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном российской федерацией" рассмотрят завтра.

Делегация Украины проинформирует государства-участники об ужасной ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые удерживают гражданских, в частности детей, в заложниках.

Это не что иное, как рукотворная гуманитарная катастрофа. Мы и впредь будем разоблачать циничную российскую военную пропаганду и обеспечивать, чтобы международное сообщество знало правду о том, что происходит в Олешках

- написал Сибига в соцсети X.

Он также отметил, что ситуация в Олешках критическая и требует срочных действий со стороны международного сообщества. Швейцарское председательство в ОБСЕ и все государства-участники должны осудить агрессора и оказывать на Россию максимально возможное давление.

Олешки нуждаются в срочной гуманитарной помощи. россию необходимо заставить немедленно допустить ее.

россия готовит постановочные видео с жителями Олешек, чтобы скрыть гуманитарную катастрофу - Сибига30.09.26, 13:11 • 2706 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Андрей Сибига
Олешки
Украина