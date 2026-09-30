ВСУ ликвидировали почти полторы тысячи оккупантов за сутки
Киев • УНН
За сутки российские войска потеряли 1 470 военнослужащих, 21 артиллерийскую систему и 2 РСЗО. Общие потери рф достигли примерно 1 533 970 человек.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 сентября достигли около 1 533 970 человек. За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 470 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также за сутки Силы обороны уничтожили 21 артиллерийскую систему и 2 РСЗО противника.
Кроме того, за сутки Россия потеряла 1393 БпЛА оперативно-тактического уровня и 332 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери России
С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 388 танков, 25 463 боевые бронированные машины, 50 519 артиллерийских систем, 2 171 РСЗО и 1 682 средства ПВО.
Также враг недосчитался 443 самолетов, 356 вертолетов, 540 095 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 121 крылатой ракеты, 35 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.
Кроме того, Силами обороны уничтожено 155 363 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 770 единиц специальной техники и 2 789 наземных роботизированных комплексов. Данные уточняются.
Напомним
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия начала скрытую мобилизацию и до конца года может дополнительно отправить на фронт до 300 тысяч человек.
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