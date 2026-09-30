путин скрывает от россиян реальное состояние экономики рф — ЦПД
Киев • УНН
Указ путина ограничил публикацию данных о переработке, продаже нефти и участниках сделок. Решение приняли на фоне дефицита бензина и ударов по НПЗ.
российский диктатор владимир путин своим указом ограничил доступ россиян к информации о нефтяном секторе страны. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, в частности, путин запретил публиковать данные о переработке и продаже нефти, а также любую информацию об участниках сделок. Такое решение объясняется как ответ на "недружественные действия США и иностранных стран, присоединившихся к ним".
На самом деле главная цель этого решения путина — скрыть от собственных граждан реальное состояние российской экономики, чтобы никакие данные не портили картину "роста и процветания", которую навязывает россиянам государственная пропаганда
Указывается, что на пятый год войны на фоне падения уровня жизни и "бензинового кризиса" пропаганде рф становится всё сложнее убеждать россиян, что "санкции лишь усилили российскую экономику", а дальнобойные украинские удары не имеют "критических последствий".
"Запретив публиковать данные о нефтяной отрасли, которая является главным маркером состояния экономики рф, кремль просто подменяет реальность выдумками пропаганды", — резюмируют в ЦПД.
Напомним
российские власти поручили подготовить сценарии на случай дальнейшего ухудшения ситуации на топливном рынке, в частности предусмотреть увеличение производства и корректировку импорта нефтепродуктов. Это происходит на фоне дефицита бензина и последствий украинских ударов по российским НПЗ.
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