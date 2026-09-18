В России на половине АЗС нет бензина после ударов по НПЗ — СМИ

После украинских ударов по российским НПЗ в августе и сентябре дефицит топлива в рф вновь усилился. Об этом сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на данные сервиса gdebenzin, информирует УНН.

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Отмечается, что бензина А-95 сейчас нет на 53% АЗС в крупных российских городах, А-92 — на 45%. При этом почти на каждой четвертой заправке за последнюю неделю образовывались очереди, а на каждой десятой ввели ограничения на продажу.

С конца июля и до второй половины августа заправок с очередями было от 9% до 19% (за исключением двух дней — 12 и 14 августа). Но начиная с 19 августа и вплоть до 14 сентября этот показатель уже вышел в диапазон от 20% до 27%. А доля заправок с лимитами продаж за последнюю неделю достигла уровня 11–12%. Средний показатель августа — 3,2% — говорится в статье.

Авторы указывают, что, по прогнозам участников рынка, все эти проблемы неизбежно выльются в дальнейший рост цен, даже если представить, что завтра удары по российским НПЗ прекратятся. При этом на 15 сентября по сравнению с декабрем 2025 года бензин в среднем по россии подорожал на 21%, а дизельное топливо — на 15,5%.

У производителей топлива нет другого варианта, кроме как повышать цены, потому что у них увеличились расходы и необходим источник, чтобы компенсировать потери — констатировал главный аналитик трейдерской компании "Пролеум" Андрей Дьяченко.

Напомним

В ленинградской области рф на фоне дефицита топлива вводят единый лимит — не более 30 литров бензина за одну заправку. Ограничение будет действовать до 1 октября.

В Петербурге из-за дефицита топлива образовались 2-километровые очереди к АЗС