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Во Франкфурте сообщают о третьем случае смерти от малярии, вспышку связывают с аэропортом

Киев • УНН

 • 4326 просмотра

Три человека умерли от малярии недалеко от аэропорта Франкфурта, хотя не путешествовали в районы её распространения. Причину вспышки выясняют.

Во Франкфурте сообщают о третьем случае смерти от малярии, вспышку связывают с аэропортом

Вблизи аэропорта Франкфурта от малярии умер третий человек; немецкие официальные лица назвали этот случай чрезвычайно редкой вспышкой тропической болезни, связанной с воздушным сообщением, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В четверг власти Франкфурта сообщили, что один из двух инфицированных жителей района Швангайм (расположенного к северу от аэропорта) умер в городской университетской больнице.

"Оба человека заразились паразитом "Plasmodium falciparum", вызывающим малярию, хотя они не посещали регионы, где распространена эта болезнь, и не работали в аэропорту", ​​— говорится в заявлении.

Добавим

27 августа представители городской власти сообщили, что от малярии умерли двое работников аэропорта, а еще четверо выздоровели после инфицирования.

Малярийный паразит передается от человека к человеку через определенные виды комаров, однако люди не могут заражать друг друга напрямую.

Администрация аэропорта Франкфурта сообщила, что комаров, пойманных в ловушки в течение июля и августа, отправили в лабораторию в Антверпене (Бельгия), однако результатов исследования пока нет.

В аэропорту Франкфурта два сотрудника умерли от малярии, ещё пятеро заболели27.08.26, 00:37 • 4287 просмотров

Представитель аэропорта отметил, что местные органы здравоохранения в принципе имеют полномочия обязывать авиакомпании проводить дезинсекцию самолетов.

Антонина Туманова

ЗдоровьеНовости Мира
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Антверпен
Бельгия