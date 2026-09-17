Во Франкфурте сообщают о третьем случае смерти от малярии, вспышку связывают с аэропортом
Киев • УНН
Три человека умерли от малярии недалеко от аэропорта Франкфурта, хотя не путешествовали в районы её распространения. Причину вспышки выясняют.
Вблизи аэропорта Франкфурта от малярии умер третий человек; немецкие официальные лица назвали этот случай чрезвычайно редкой вспышкой тропической болезни, связанной с воздушным сообщением, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В четверг власти Франкфурта сообщили, что один из двух инфицированных жителей района Швангайм (расположенного к северу от аэропорта) умер в городской университетской больнице.
"Оба человека заразились паразитом "Plasmodium falciparum", вызывающим малярию, хотя они не посещали регионы, где распространена эта болезнь, и не работали в аэропорту", — говорится в заявлении.
Добавим
27 августа представители городской власти сообщили, что от малярии умерли двое работников аэропорта, а еще четверо выздоровели после инфицирования.
Малярийный паразит передается от человека к человеку через определенные виды комаров, однако люди не могут заражать друг друга напрямую.
Администрация аэропорта Франкфурта сообщила, что комаров, пойманных в ловушки в течение июля и августа, отправили в лабораторию в Антверпене (Бельгия), однако результатов исследования пока нет.
В аэропорту Франкфурта два сотрудника умерли от малярии, ещё пятеро заболели27.08.26, 00:37 • 4287 просмотров
Представитель аэропорта отметил, что местные органы здравоохранения в принципе имеют полномочия обязывать авиакомпании проводить дезинсекцию самолетов.