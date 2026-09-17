У Франкфурті повідомляють про третій випадок смерті від малярії, спалах пов'язують з аеропортом

Поблизу аеропорту Франкфурта від малярії померла третя особа; німецькі офіційні особи назвали цей випадок надзвичайно рідкісним спалахом тропічної хвороби, пов’язаним із повітряним сполученням, передає УНН із посиланням на Reuters.

У четвер влада Франкфурта повідомила, що один із двох інфікованих мешканців району Швангайм (розташованого на північ від аеропорту) помер у міській університетській лікарні.

"Обидві особи заразилися паразитом "Plasmodium falciparum", що викликає малярію, хоча вони не відвідували регіони, де поширена ця хвороба, і не працювали в аеропорту", ​​— йдеться в заяві.

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27 серпня представники міської влади повідомили, що від малярії померли двоє працівників аеропорту, а ще четверо одужали після інфікування.

Малярійний паразит передається від людини до людини через певні види комарів, проте люди не можуть заражати одне одного безпосередньо.

Адміністрація аеропорту Франкфурта повідомила, що комарів, спійманих у пастки протягом липня та серпня, було відправлено до лабораторії в Антверпені (Бельгія), однак результатів дослідження поки що немає.

У Франкфуртському аеропорту двоє працівників померли від малярії, ще п’ятеро захворіли

Представник аеропорту зазначив, що місцеві органи охорони здоров’я, в принципі, мають повноваження зобов’язувати авіакомпанії проводити дезінсекцію літаків.