Світло вимикатимуть з опівночі й до кінця доби: де і як довго діятимуть обмеження 8 жовтня

В Україні у четвер, 8 жовтня, у частині регіонів протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію від "Укренерго".

Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

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За даними компанії, з 00:00 до 23:59 для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Також протягом усієї доби, з 00:00 до 23:59, для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" наголосили, що необхідність запровадження обмежень пов'язана з наслідками російських ракетно-дронових ударів по енергетичних об'єктах. Водночас у компанії попередили, що через нові російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися. Споживачам радять стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.

В "Укренерго" також закликали українців ощадливо споживати електроенергію у години, коли світло є за графіком.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає українців не робити поспішних висновків із повідомлень про можливі перебої з електроенергією та дефіцит палива.