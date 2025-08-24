Електроенергія

Президент Зеленський заявив, що Україна використовує власну далекобійну зброю для ударів по території росії. Він спростував повідомлення про обмеження з боку США, наголосивши, що це питання ніколи не обговорювалося.
Президент Зеленський привітав українців з Днем Незалежності, наголосивши, що сила держави формується щоденною працею та відвагою
кожного громадянина. Він підкреслив, що Україна рішуче відповідає на агресію, захищаючи свій суверенітет.
Поблизу курської АЕС виникла пожежа трансформаторного блоку, яка не вплинула на роботу станції. Місцеві жителі чули звуки
безпілотників та вибухи перед загорянням.
Дніпропетровщина зазнала ворожих атак дронами, артилерією та КАБами. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, дев'ять
постраждали.