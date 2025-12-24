російські удари по порту Південний спричинили витік олії в Чорне море - АМПУ
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по порту Південний на Одещині стався витік рослинної олії в Чорне море. Акваторія порту тимчасово перекрита для ліквідації наслідків.
Через нещодавні масовані російські удари по півдню України, зокрема - по інфраструктурі порту міста Південний Одеської області - зафіксували витік рослинної олії в акваторію Чорного моря. Також акваторія порту тимчасово перекрита до повної ліквідації наслідків витоку, повідомляє УНН з посиланням на Адміністрацію морських портів України.
Деталі
Перші дві доби після атаки порт перебував під безперервними обстрілами. У зв’язку з цим роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково - виключно в перервах між повітряними тривогами, з дотриманням вимог правил безпеки для персоналу, заявили в АМПУ.
Також там додали, що фахівці здійснювали поетапне перекриття акваторії боновими загородженнями. Після стабілізації безпекової ситуації бонові загородження були встановлені у повному обсязі.
До робіт з ліквідації наслідків витоку залучили спеціалізовані судна зі збору забруднюючих речовин. Йдеться про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду
Нагадаємо
На початку поточного тижня росіяни атакували в Одеській області енергетику та порт "Південний". Там загорілися близько 30 контейнерів із борошном та олією.