Помер зірка українських соцмереж Дід Толя - чим запам'ятався українцям
Київ • УНН
На 90-му році життя помер блогер Дід Толя з Хмельниччини, який став відомим через меми з піснею Stefania. Онук повідомив, що перед смертю йому ампутували ногу.
У неділю, 15 березня, помер зірка українських соцмереж - Дід Толя. Про це повідомив в Instagram його онук Олександр, передає УНН.
За словами онука, перед смертю його дідові зробили ампутацію ноги. Він прожив 89 років.
Ми робили все, що можливо
Хто такий Дід Толя
Чоловік був родом з Хмельниччини: широку популярність він отримав в 2022 році, після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тоді в мережі з’явилось відео, де він плює на землю і співає пісню "Stefania" гурту Kalush Orchestra.
Цей ролик став основою для численних інтернет-мемів - його "плювок" нібито підриває Кримський міст або летить у портрет володимира путіна.
