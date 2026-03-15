Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2м/с
59%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Александр Стубб
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 24599 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 30784 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 37510 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 32302 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 46149 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ручна граната
P-8 Poseidon
TikTok

Помер зірка українських соцмереж Дід Толя - чим запам'ятався українцям

Київ • УНН

 • 6 перегляди

На 90-му році життя помер блогер Дід Толя з Хмельниччини, який став відомим через меми з піснею Stefania. Онук повідомив, що перед смертю йому ампутували ногу.

У неділю, 15 березня, помер зірка українських соцмереж - Дід Толя. Про це повідомив в Instagram його онук Олександр, передає УНН.

Деталі

За словами онука, перед смертю його дідові зробили ампутацію ноги. Він прожив 89 років.

Ми робили все, що можливо

- заявив онук.

Хто такий Дід Толя

Чоловік був родом з Хмельниччини: широку популярність він отримав в 2022 році, після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тоді в мережі з’явилось відео, де він плює на землю і співає пісню "Stefania" гурту Kalush Orchestra.

Цей ролик став основою для численних інтернет-мемів - його "плювок" нібито підриває Кримський міст або летить у портрет володимира путіна.

Нагадаємо

В Одесі померла заслужена артистка України Ірина Черкаська, багаторічна акторка Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька.

Євген Устименко

СуспільствоМультимедіа
Kalush
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Блогери
Володимир Путін
Крим
Україна