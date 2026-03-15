Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
17:46 • 14923 просмотра
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39 • 17531 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
15 марта, 10:18 • 26251 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 53598 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 52925 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 44693 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 36034 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"
14 марта, 14:30 • 67498 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 64424 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Умер звезда украинских соцсетей Дед Толя - чем запомнился украинцам

Киев • УНН

 • 972 просмотра

На 90-м году жизни умер блогер Дед Толя из Хмельницкой области, ставший известным благодаря мемам с песней Stefania. Внук сообщил, что перед смертью ему ампутировали ногу.

В воскресенье, 15 марта, умерла звезда украинских соцсетей - Дед Толя. Об этом сообщил в Instagram его внук Александр, передает УНН.

Детали

По словам внука, перед смертью его деду сделали ампутацию ноги. Он прожил 89 лет.

Мы делали все, что возможно

- заявил внук.

Кто такой Дед Толя

Мужчина был родом из Хмельницкой области: широкую популярность он получил в 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда в сети появилось видео, где он плюет на землю и поет песню "Stefania" группы Kalush Orchestra.

Этот ролик стал основой для многочисленных интернет-мемов - его "плевок" якобы подрывает Крымский мост или летит в портрет владимира путина.

Напомним

В Одессе умерла заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская, многолетняя актриса Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько.

Евгений Устименко

