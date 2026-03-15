Умер звезда украинских соцсетей Дед Толя - чем запомнился украинцам
Киев • УНН
На 90-м году жизни умер блогер Дед Толя из Хмельницкой области, ставший известным благодаря мемам с песней Stefania. Внук сообщил, что перед смертью ему ампутировали ногу.
В воскресенье, 15 марта, умерла звезда украинских соцсетей - Дед Толя. Об этом сообщил в Instagram его внук Александр, передает УНН.
Детали
По словам внука, перед смертью его деду сделали ампутацию ноги. Он прожил 89 лет.
Мы делали все, что возможно
Кто такой Дед Толя
Мужчина был родом из Хмельницкой области: широкую популярность он получил в 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда в сети появилось видео, где он плюет на землю и поет песню "Stefania" группы Kalush Orchestra.
Этот ролик стал основой для многочисленных интернет-мемов - его "плевок" якобы подрывает Крымский мост или летит в портрет владимира путина.
Напомним
