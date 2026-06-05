Основатель ЦПК Шабунин нанял за грантовые средства адвоката своему командиру Юшко, который устроил ему фиктивную службу - ветераны

Основатели Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и Дмитрий Шерембей наняли за грантовые средства адвоката Марину Гаврилюк для защиты экс-командира 207 батальона территориальной обороны Киева, подполковника Виктора Юшко. Он обвиняется ДБР в превышении служебных полномочий, в частности, в незаконном оформлении командировок сотен военнослужащих, в том числе, активистов Шабунина и Шеребмея. Об этом сообщило движение "Честная мобилизация", ссылаясь на ветерана российско-украинской войны Владимира Бойко, который служил в 207 батальоне ТрО под руководством Юшко, передает УНН.

"Бывший командир 207 батальона территориальной обороны Киева подполковник Виктор Юшко обвиняется ДБР в превышении служебных полномочий. А именно – в незаконном оформлении командировок сотен военнослужащих. В том числе, основателей Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и Дмитрия Шеребмея. Это позволяло им получать денежное довольствие и "боевые", фактически находясь в Киеве и наслаждаясь гражданской жизнью. Активисты хорошо понимают – если вина Юшко будет доказана, то сядут и они. Правда, по другой статье – за мошенничество и уклонение от военной службы. Поэтому Шабунин и Шерембей за грантовые деньги наняли Юшко дорогого адвоката Марину Гаврилюк, которая пытается выставить все дело как "политическое преследование", - пишут ветераны.

Как отметили в "Честной мобилизации", у Юшко, кроме фиктивного оформления на службу активистов, есть много других правонарушений, поэтому ему вряд ли поможет даже лучший адвокат.

"У подполковника, кроме фиктивного оформления на службу военнообязанных, есть множество других грехов. В частности, он торговал справками об участии в боевых действиях, заставлял солдат строить свой особняк под Киевом и собирал с них ежемесячную дань в размере 5 тысяч гривен. Большую часть времени подполковник проводил в столице, катаясь пьяным за рулем и "решая" вопросы тех, кто хотел избежать мобилизации. Только за последние два года его дважды задерживала полиция, а суд даже забирал право на вождение. Но Юшко все равно продолжает бухать за рулем. Здесь не поможет даже самый лучший адвокат. Так что запаслись попкорном и ждем, как они будут выкручиваться дальше", - отметили в "Честной мобилизации".

Как сообщалось ранее, ДБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину и его экс-командиру Виктору Юшко. Шабунин обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации, а Юшко – в превышении служебных полномочий. Как отмечают в ДБР, благодаря Юшко вместо военной службы активист проводил время на свое усмотрение в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. В то же время Шабунин продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более 224 тысячами гривен государственных средств. Впоследствии Шабунин списался из армии из-за плохого зрения.

Ветераны заявили, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа ухылянтов.