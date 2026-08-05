Зеленский: Украина будет уничтожать баллистические установки россиян

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что Украина будет уничтожать пусковые установки россиян, пишет УНН.

Военные знают, что им нужно уничтожать пусковые установки врага, таким образом уменьшая количество ударов по Украине - подчеркнул глава государства.

Только в ночь на 5 августа россия выпустила по Украине 28 ракет, большинство из которых были баллистическими и перехватить их не удалось. Главной целью врага стали Киев и пригороды, в которых россияне методично поражали логистические центры и склады. Повреждены также жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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На фоне усиления атак и дефицита ракет для Patriot эксперты всё чаще говорят о необходимости "выбивания" пусковых установок. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предложил два пути, первый из которых — наносить удары по предприятиям, задействованным в цепочке поставок критических компонентов, — в первую очередь твердотопливных ракетных двигателей. Эти цели могут поражать дальнобойные дроны и ракеты Flаmingo, которые уже демонстрировали успешные удары по заводам российского ОПК.

Второй путь, требующий тщательной разведки и планирования, — уничтожать пусковые установки.

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"Для этого нужно провести тщательную работу с разведками партнёров по данным о местах пусков. У США есть разведывательные спутники, способные ночью отслеживать выдвижение "Искандеров" на пусковые площадки с помощью инфракрасных и радиолокационных сенсоров", — объясняет он. Далее, по его словам, можно использовать ударные дроны Fire Point, связь mesh-типа (вид децентрализованной связи между отдельными устройствами).