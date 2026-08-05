Массированная атака рф уничтожила сортировочный центр «Новой почты» в Киеве, трое погибших
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ 5 августа уничтожен сортировочный центр «Новой почты» в Киеве. Погибли три человека, восемь ранены, компания компенсирует ущерб.
В ночь на 5 августа в результате массированной вражеской атаки был уничтожен сортировочный центр «Новой почты» в Киеве. Об этом говорится в заявлении компании, пишет УНН.
Враг в очередной раз совершил военное преступление против гражданского населения, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки погибли три человека: двое водителей партнёра-перевозчика и один сотрудник подрядной организации. Ещё восемь человек получили ранения. Мы постоянно поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю необходимую помощь и поддержку
В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки. «Новая почта» компенсирует клиентам полную объявленную стоимость повреждённых отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения.
Отмечается, что несмотря на очередную атаку, «Новая почта» продолжает работать по всей Украине. За годы полномасштабной войны мы построили устойчивую операционную систему, которая позволяет обеспечивать непрерывность работы даже в самых сложных условиях.
Актуальный статус отправлений и их отслеживание доступны в мобильном приложении и на официальном сайте компании.
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