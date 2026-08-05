Массированная атака рф уничтожила сортировочный центр «Новой почты» в Киеве, трое погибших

$44.7651.67
ukenru
Эксклюзив
07:52 • 3820 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
06:56 • 11067 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 35942 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 39528 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 37794 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 48691 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
8 августа, 12:05 • 43493 просмотра
Грозовые дожди и до +33°: синоптики дали прогноз на 9 августа
8 августа, 11:53 • 28953 просмотра
Вучич заявил о планах Сербии увеличить помощь Украине в энергетике и медицине
8 августа, 11:47 • 23424 просмотра
В Киеве попрощались с руководителем поисковой группы "Плацдарм" Алексеем Юковым, погибшим на фронтеPhotoVideo
8 августа, 11:38 • 19626 просмотра
США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4.8м/с
45%
752мм
Популярные новости
В Черниговской области из-за аварии без света остались почти 100 тысяч абонентовPhoto9 августа, 00:53 • 7280 просмотра
Враг атаковал Одессу ночью 9 августа, повреждены дома и инфраструктура9 августа, 01:28 • 12910 просмотра
Германия отказывается закупать газ, страну ждёт сложная зима — Politico9 августа, 02:01 • 10517 просмотра
Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW02:32 • 11059 просмотра
Враг атаковал Харьков: удар по многоквартирному дому в Салтовском районе, есть раненые04:16 • 5520 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 41241 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 39592 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 79785 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 63039 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 68942 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Сергей Лысак
Хакан Фидан
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Одесская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 82733 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 104443 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 135344 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 207986 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 218030 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-400
The Washington Post
Отопление
Социальная сеть

Массированная атака рф уничтожила сортировочный центр «Новой почты» в Киеве, трое погибших

Киев • УНН

 • 11656 просмотра

В результате ночной атаки РФ 5 августа уничтожен сортировочный центр «Новой почты» в Киеве. Погибли три человека, восемь ранены, компания компенсирует ущерб.

Массированная атака рф уничтожила сортировочный центр «Новой почты» в Киеве, трое погибших

В ночь на 5 августа в результате массированной вражеской атаки был уничтожен сортировочный центр «Новой почты» в Киеве. Об этом говорится в заявлении компании, пишет УНН.

Враг в очередной раз совершил военное преступление против гражданского населения, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки погибли три человека: двое водителей партнёра-перевозчика и один сотрудник подрядной организации. Ещё восемь человек получили ранения. Мы постоянно поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю необходимую помощь и поддержку

- говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки. «Новая почта» компенсирует клиентам полную объявленную стоимость повреждённых отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения.

Отмечается, что несмотря на очередную атаку, «Новая почта» продолжает работать по всей Украине. За годы полномасштабной войны мы построили устойчивую операционную систему, которая позволяет обеспечивать непрерывность работы даже в самых сложных условиях.

Актуальный статус отправлений и их отслеживание доступны в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Удар рф разрушил два логистических комплекса "Эпицентра", есть погибший и раненые сотрудники05.08.26, 10:33 • 3477 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Война в Украине
Нова Пошта
Украина
Киев