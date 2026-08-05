Удар рф разрушил два логистических комплекса "Эпицентра", есть погибший и раненые сотрудники
Киев • УНН
Массированная атака рф разрушила два ключевых логистических комплекса «Эпицентра» в Киеве и Калиновке, логистический центр в Киеве полностью сгорел. Погиб один сотрудник, трое ранены, производство керамической плитки остановлено, восстановление потребует до двух лет.
Два ключевых логистических комплекса "Эпицентра" в Киеве и области разрушены массированной атакой рф, погиб сотрудник, трое пострадали, сообщили руководитель департамента по связям с общественностью компании Юлия Чудновец и в пресс-службе "Эпицентр К" в среду в соцсетях, пишет УНН.
За одну ночь российские ракеты уничтожили то, что тысячи людей создавали десятилетиями. Погиб наш коллега. Молодой парень, впереди у которого была целая жизнь. Еще трое сотрудников получили ранения. Одновременно были разрушены два ключевых логистических комплекса компании. Полностью сгорел логистический центр в Киеве. В Калиновке фактически потеряно одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине
Как сообщили в пресс-службе "Эпицентр К", "этой ночью враг нанес ужасный удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр"".
В результате массированного ракетного удара враг одновременно поразил два ключевых логистических комплекса компании. В Киеве полностью сгорел логистический центр - один из ключевых логистических объектов компании. В логистическо-производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое наших коллег получили ранения и находятся в больнице. Производство на заводе "Epicentr Ceramic Corporation" полностью остановлено. Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия компании за рубежом. Параллельно мы начинаем подготовку к запуску производства еще на одном предприятии в Украине
Как отмечается, "по предварительным оценкам, полное восстановление разрушенного производства потребует не менее полутора лет, а скорее всего - около двух лет". "Именно поэтому нашей первоочередной задачей сегодня является оперативный перенос производства за границу, чтобы обеспечить непрерывную работу компании и выполнение своих обязательств перед партнерами и потребителями. Масштаб нанесенного ущерба пока еще невозможно окончательно оценить", - говорится в заявлении.
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