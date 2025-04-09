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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29213 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Албания блокирует TikTok на один год ради безопасности молодежи

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Новые правила TikTok: ограничения для подростков после 22:00

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok по блокировке российской дезинформации. Платформа наиболее оперативно реагирует на запросы и самостоятельно блокирует пропагандистские страницы.

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Трамп: вопрос продажи TikTok обсуждается с четырьмя различными группами

Администрация Трампа общается с четырьмя различными группами по поводу продажи китайской соцсети TikTok. Среди потенциальных покупателей - бывший владелец "Лос-Анджелес Доджерс" Фрэнк Макаорт.

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Великобритания начала расследование в отношении TikTok из-за данных подростков

Британский регулятор начал расследование по обработке персональных данных детей 13-17 лет в TikTok. Также проверяются Reddit и Imgur на предмет оценки возраста пользователей.

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Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

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Война • 2 марта, 13:14 • 61901 просмотра

В Великобритании Telegram-каналы, связанные с Россией, предлагают платить за нападения на мечети - Guardian

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