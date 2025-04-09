Президент Украины заявил, что более 150 граждан Китая воюют против Украины в составе российской армии. Один из пленных китайцев рассказал, что украинский военный спас ему жизнь.
Китай усиливает ответные меры на пошлины США, расширяя список товаров под пошлиной и ограничивая экспорт минералов. Трамп отреагировал на это ухудшением ситуации.
В МИД Китая призвали США к диалогу из-за новых пошлин Трампа. Китай также введет 34% пошлины на импорт товаров из США в ответ на действия Трампа.
Соглашение по американским активам TikTok приостановлено, поскольку Китай не одобряет его из-за тарифов Трампа. Трамп предложил Китаю скидку на пошлины в обмен на одобрение продажи.
Дональд Трамп заявил о продлении работы TikTok на 75 дней для заключения сделки. Он надеется на сотрудничество с Китаем в вопросах торговли и национальной безопасности.
Евросоюз готовит крупный штраф для социальной сети X за нарушение закона о борьбе с дезинформацией. Штраф может превысить 1 миллиард долларов.
Президент США намекнул, что готов пойти на уступки по пошлинам, если Китай позволит ByteDance продать TikTok. Администрация Трампа близка к соглашению с инвесторами.
Владельца TikTok, компанию ByteDance, могут оштрафовать на сумму более 500 миллионов евро. Причина – незаконная отправка данных европейских пользователей в Китай.
Amazon и основатель OnlyFans Тим Стокли проявили интерес к приобретению TikTok, поскольку приближается дедлайн для поиска покупателя в США. Это происходит на фоне обеспокоенностей по поводу связей приложения с Китаем.
Дональд Трамп встретится с должностными лицами для обсуждения будущего TikTok в США. До 5 апреля TikTok должен найти нового владельца, иначе он может быть запрещен.
Евросоюз готовит ответные меры на пошлины США, введенные Трампом. Рассматривается закрытие рынка ЕС для определенных товаров и услуг из США, а также ограничения для американских компаний.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с ByteDance о продаже TikTok в США, которым пользуются 170 миллионов американцев, будет заключено до субботы. Blackstone может сделать миноритарные инвестиции.
Работодатели критикуют зумеров за отсутствие зрительного контакта, высокие зарплатные требования и неформальную одежду. Эксперты советуют молодежи быть собой, но уважать собеседников и проявлять мотивацию.
Высокопоставленный чиновник Китая Дин Сюэсян призвал к расширению сотрудничества и выступил против протекционизма, намекая на дестабилизацию торговых отношений со стороны США. Китай стремится привлечь инвестиции.
Дональд Трамп рассматривает возможность снижения тарифов для Китая, чтобы Пекин поддержал продажу TikTok. Он надеется достичь соглашения по TikTok до следующей недели.
Фармкомпании активно рекламируют лекарства, особенно на ТВ, перекладывая расходы на пациентов. До 90% стоимости безрецептурных препаратов может составлять реклама, что противоречит практике ЕС.
Крупные инвесторы ByteDance изучают соглашение с Oracle, чтобы заверить США в отсутствии контроля Китая над TikTok. Инвесторы стремятся выкупить китайские доли и защитить данные пользователей.
Власти Албании заблокировали TikTok на 12 месяцев, чтобы защитить молодежь после смерти 14-летнего мальчика. Решение вызвало критику из-за ограничения свободы слова и возможной цензуры.
В TikTok появится функция Wind Down, которая ограничивает использование приложения подростками в возрасте до 16 лет после 22:00. Также добавят функцию медитации для расслабления.
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok по блокировке российской дезинформации. Платформа наиболее оперативно реагирует на запросы и самостоятельно блокирует пропагандистские страницы.
Администрация Трампа общается с четырьмя различными группами по поводу продажи китайской соцсети TikTok. Среди потенциальных покупателей - бывший владелец "Лос-Анджелес Доджерс" Фрэнк Макаорт.
Британский регулятор начал расследование по обработке персональных данных детей 13-17 лет в TikTok. Также проверяются Reddit и Imgur на предмет оценки возраста пользователей.
Руководитель ЦПД СНБО рассказал об усилении российской дезинформации в соцсетях X, TikTok и YouTube Shorts. РФ пытается продвигать тезисы о потере Украиной субъектности и дискредитировать поддержку Запада.
В Британии обнаружена сеть Telegram-каналов с российскими связями, предлагающих оплату за атаки на мусульманские объекты. Каналы распространяют инструкции для изготовления оружия и поощряют к насильственным действиям.
В новом тизере DreamWorks анонсировала возвращение оригинального каста "Шрека" и новое пополнение. Зендея озвучит повзрослевшую дочь главных героев, а тизер построен на отсылках к TikTok и мемам.
Apple обнаружила ошибку в системе диктовки iPhone, которая вводит «Трамп» вместо «расист». Компания работает над исправлением сбоя в модели распознавания речи и выпускает обновление.
Психолог рассказала об эффективных методах отдыха после рабочего дня без использования соцсетей. Среди рекомендаций - создание ритуалов, танцы, теплая ванна, прогулки и дыхательные упражнения.
российские спецслужбы активизировали информационные диверсии через соцсети для дестабилизации Украины. СБУ фиксирует увеличение ботоферм и фейковых аккаунтов в TikTok и Telegram, распространяющих дезинформацию.
Центр противодействия дезинформации обнаружил сеть англоязычных аккаунтов в X, которые распространяют кремлевскую пропаганду. Аналитики определили основные нарративы и инструменты воздействия на аудиторию США.