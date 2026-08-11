Суд США разрешил продолжить рассмотрение тысяч исков против Meta и других соцсетей

Апелляционный суд США разрешил продолжить рассмотрение более 3 тысяч исков против Meta, Google, TikTok и Snapchat, в которых компании обвиняют в создании платформ, вызывающих зависимость у молодых пользователей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско отклонил попытку Meta и TikTok обжаловать решение суда нижестоящей инстанции. Компании ссылались на раздел 230 Закона о порядочности в коммуникациях, который защищает онлайн-платформы от ответственности за контент пользователей.

Суд постановил, что этот закон предусматривает защиту от ответственности, но не освобождает компании от судебных исков, поэтому их апелляция была преждевременной.

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Иски подали штаты, муниципалитеты, школьные округа и частные лица. Они утверждают, что соцсети намеренно разрабатывали платформы таким образом, чтобы удерживать молодых пользователей, что способствовало распространению депрессии, тревожности и проблем с восприятием собственного тела.

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Суд также отклонил просьбу Meta отложить рассмотрение иска 29 генеральных прокуроров штатов. Они обвиняют компанию в незаконном сборе и использовании данных детей, создании механизмов, способствующих зависимости, и введении пользователей в заблуждение относительно безопасности платформ.

Решение стало очередным ударом для Meta после того, как на прошлой неделе суд в Нью-Мексико обязал компанию выплатить $567 млн в фонд психического здоровья подростков и принять дополнительные меры для защиты молодых пользователей.

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