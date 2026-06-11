Google и Meta проиграли попытку пересмотреть дело о зависимости молодежи от соцсетей

Суд в Калифорнии отклонил ходатайство компаний Google и Meta о проведении нового рассмотрения дела, в котором их признали ответственными за создание функций социальных сетей, способствующих зависимости среди молодежи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Кэролин Кул оставила в силе вердикт присяжных, которые ранее признали компании халатными и присудили истице 6 миллионов долларов компенсации.

Иск подала женщина, утверждавшая, что в молодом возрасте стала зависимой от Instagram и YouTube из-за особенностей их дизайна.

YouTube, TikTok и Snap урегулировали иск о зависимости от соцсетей

Суд отклонил аргументы компаний о защите согласно Разделу 230 Закона о пристойности в коммуникациях США, который обычно освобождает онлайн-платформы от ответственности за контент пользователей.

Судья отметила, что дело касается не контента, а именно дизайнерских решений платформ.

Существовали веские доказательства того, что истице нанесли ущерб особенности дизайна Instagram, независимо от любого контента, найденного на этой платформе

В Meta заявили, что не согласны с вердиктом и планируют обжаловать его.

Правовая теория истцов пытается ненадлежащим образом обойти Раздел 230 и Первую поправку, и мы ожидаем, что это решение будет отменено в апелляционном порядке