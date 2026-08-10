Энергетический штаб рассмотрел балансы электроэнергии и газа, ориентируясь на различные сценарии прохождения зимы — Корецкий
Киев • УНН
На заседании Энергетического штаба под председательством премьер-министра Сергея Корецкого рассмотрели прогнозные балансы электроэнергии и газа для различных сценариев зимы. Также проанализировали ход ремонтных работ на генерирующих мощностях и установку дополнительной защиты.
Сегодня состоялось заседание Энергетического штаба, на котором рассмотрели прогнозные балансы электроэнергии и газа, ориентируясь на различные сценарии прохождения зимы. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
Корецкий на заседании Энергетического штаба заслушал доклады первого вице-премьер-министра — министра энергетики и руководителей энергетических компаний: "Нафтогаза", "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго", ДТЭК, "Оператора ГТС Украины".
Рассмотрели прогнозные балансы электроэнергии и газа, ориентируясь на различные сценарии прохождения зимы. Детально проанализировали ход ремонтных работ на генерирующих мощностях и установку дополнительной защиты. Сфокусировал всех на приоритетах — защите объектов критической инфраструктуры и создании резервных запасов топлива и оборудования для быстрого восстановления поврежденных объектов
По его словам, на заседании определили, в каких направлениях необходимо немедленно ускорить работы, учитывая интенсификацию и характер российских ударов.
Важно, чтобы энергетические компании работали на опережение и брали на себя дополнительную ответственность. По итогам заседания Энергетического штаба дал соответствующие поручения. Координацию и контроль за их выполнением осуществляет Министерство энергетики
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