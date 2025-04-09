Centrenergo

«Центрэнерго» опровергло слова члена наблюдательного совета о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии. Компания
отмечает, что определение графиков является компетенцией «Укрэнерго».
Член наблюдательного совета «Центрэнерго» предупредил о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии из-за снижения
температуры. Для балансировки энергосистемы могут понадобиться дополнительные меры уже на следующей неделе.
ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю министра энергетики за махинации с углем на 12 млн грн. Подозреваемый причастен к
незаконной продаже угля частной компании вместо государственного «Центрэнерго».
Бывшему заместителю министра энергетики, нардепу и директору ГП 'Укруголь' сообщено о подозрении в злоупотреблениях. Они нанесли
ущерб ПАО 'Центрэнерго' на 12 млн грн из-за незаконной продажи угля.