Centrenergo

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Член наблюдательного совета «Центрэнерго» предупредил о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии из-за снижения температуры. Для балансировки энергосистемы могут понадобиться дополнительные меры уже на следующей неделе.

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Нанесли 12 млн гривен убытков «Центрэнерго»: двум экс-чиновникам и бывшему директору госпредприятия объявили подозрение

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