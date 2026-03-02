$43.100.11
Правительство обновило состав наблюдательного совета Нафтогаза

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Кабинет Министров Украины назначил обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" по представлению номинационного комитета. В совет вошли четыре независимых международных члена и два представителя государства.

Правительство обновило состав наблюдательного совета Нафтогаза

Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор состоялся с соблюдением полной, открытой, конкурентной процедуры - с учетом профессиональных заслуг кандидатов. Об этом сообщает Премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что наблюдательный совет состоит из шести членов.

Независимые международные члены: Роберт Шлешинский, Эрик Расмуссен, Данкан Найтингейл, Тор Мартин Анфиннсен. Все они специалисты с многолетним опытом работы в энергетическом секторе.

Справочно

Роберт Шлешинский (Польша) — эксперт по корпоративному управлению и энергетике.

Эрик Расмуссен (Дания) — эксперт в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в ЕБРР. Работал над реформой корпоративного управления государственных предприятий Украины,  в частности в НАК "Нафтогаз Украины".

Данкан Найтингейл (Канада) — специалист специализируется на операционном управлении добычей и развитии энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", в частности внедрял практики ОЭСР.

Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) — занимал руководящие должности в норвежском энергетическом гиганте Equinor. Как действующий член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", эксперт обеспечивает непрерывность управления и внедрение европейских стандартов.

Представители государства в наблюдательном совете:

Анна Артеменко — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Константин Марьевич  — государственный секретарь Кабинета Министров Украины (переизбранный член совета).

Параллельно завершаем обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли - "Центрэнерго", "Украинские распределительные сети", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператор ГТС Украины" и других

- говорится в сообщении.

Нафтогаз впервые импортирует СПГ через Германию23.02.26, 19:04 • 3745 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Центрэнерго
Укргидроэнерго
Укргаздобыча
Нафтогаз
Укрэнерго
Дания
Канада
Норвегия
Украина
Польша