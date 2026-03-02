Уряд оновив склад наглядової ради Нафтогазу
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за поданням номінаційного комітету. До ради увійшли чотири незалежні міжнародні члени та два представники держави.
Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури - з урахуванням професійних заслуг кандидатів. Про це повідомляє Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що наглядова рада складається з шести членів.
Незалежні міжнародні члени: Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл, Тор Мартін Анфіннсен. Усі вони фахівці з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі.
Довідково
Роберт Шлешинський (Польща) — експерт із корпоративного управління та енергетики.
Ерік Расмуссен (Данія) — експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК "Нафтогаз України".
Данкан Найтінгейл (Канада) — фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", зокрема впроваджував практики ОЕСР.
Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) — обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.
Представники держави в наглядовій раді:
Анна Артеменко — заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
Костянтин Мар’євич — державний секретар Кабінету Міністрів України (переобраний член ради).
Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі - "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС України" та інших
