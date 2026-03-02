$43.100.11
Ексклюзив
13:33
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19
Уряд оновив склад наглядової ради Нафтогазу

Кабінет Міністрів України призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за поданням номінаційного комітету. До ради увійшли чотири незалежні міжнародні члени та два представники держави.

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури - з урахуванням професійних заслуг кандидатів. Про це повідомляє Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що наглядова рада складається з шести членів.

Незалежні міжнародні члени: Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл, Тор Мартін Анфіннсен. Усі вони фахівці з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі.

Довідково

Роберт Шлешинський (Польща) — експерт із корпоративного управління та енергетики.

Ерік Расмуссен (Данія) — експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України,  зокрема в НАК "Нафтогаз України".

Данкан Найтінгейл (Канада) — фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", зокрема впроваджував практики ОЕСР.

Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) — обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Представники держави в наглядовій раді:

Анна Артеменко — заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Костянтин Мар’євич  — державний секретар Кабінету Міністрів України (переобраний член ради).

Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі - "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС України" та інших

- йдеться у повідомленні.

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Центренерго
Укргідроенерго
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Укренерго
Данія
Канада
Норвегія
Україна
Польща